FETÖ'den aranan eski öğretmen yakalandı
|28 Ocak 2020 23:22
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FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olmaktan bir yıldır aranan eski öğretmen, kaçak olarak çalıştığı İstanbul'da bir eğitim kurumunda yakalandı.
Burdur İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından yürütülen istihbari çalışmalar sonucu, FETÖ/PDY'ye üye olmak suçundan 1 yıldır aranan eski öğretmen A.Ç.'nin İstanbul'da bir eğitim kurumunda illegal olarak çalıştığı bilgisini aldı. Burdur İl Jandarma Komutanlığı ve İstanbul İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler ile yapılan koordinasyon neticesinde A.Ç isimli şahıs illegal olarak çalıştığı eğitim kurumunda yakalanarak gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile gözaltına alınan A.Ç. çıkarıldığı İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.
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