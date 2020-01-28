Elektrikli araçlar batarya değişimine hazırlanıyor

Yeni batarya teknolojilerinin elektrikli otomobillerin menzillerini 1000 kilometreye kadar ulaştırmasına yönelik küresel yarış devam ederken, bataryaların verimli şekilde şarj edilmesi, çevre dostu ve uzun ömürlü olması da ön plana çıkıyor.

Elektrikli araç bataryalarının tamamen dolması saatler alırken, Çinli bir şirket deşarj olmuş bir bataryayı, tam dolu bir batarya ile batarya dolum istasyonlarında 2,5 dakikada (aracın istasyonda kalış süresi) değiştirebiliyor.

Batarya dolum istasyonunda deşarj olan batarya çıkarılarak, hazırda bekletilen şarj edilmiş diğer batarya araca 30 saniyenin altında el değmeden robotlar tarafından monte edilebiliyor.

Batarya değişim teknolojisi üzerine, AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan elektrikli araçlara batarya değişim hizmeti veren Çin ve Almanya ortak sermayeli INFRADianba Üst Yöneticisi (CEO) Alexander Yu Li, Avrupa'da e-taksiler için batarya değişim istasyonunu ilk olarak Berlin'de kurduklarını söyledi.

Bataryaların insan eli değmeden makine tarafından 2,5 dakikada otomatik olarak değiştirildiğini anlatan Alexander Yu Li, "Batarya değiştirme süresinin yeni teknolojilerle 27 sanayiye kadar düştüğünü" kaydetti.

Alexander Yu Li, Çin'in başkenti Pekin'de 150 petrol istasyonunda şimdilik e-taksilere batarya değişimi yapıldığını belirterek, böylece taksi filosunun bataryalarının uzun ömürlü olduğunu ve istasyonda bataryalarla akıllı şebekelere enerji deposu görevi gördüklerini söyledi.

Değişik modellerde üretilen otomobil bataryalarının değiştirilmesi için bataryalara bir çerçeve yapılması gerektiğini belirten Alexander Yu Li şunları kaydetti:

"Değişik modeldeki elektrikli araçlar için Avrupa'da otomobil üreticileriyle çalışmak istiyoruz. Aynı zamanda elektrik enerjisi üretici ve dağıtıcıları ile şehirlerin altyapısını etkili şekilde kullanmak için beraber çalışmak hedefimiz. Batarya değişim istasyonlarında, müşteriler, uzun süre beklemeden batarya değişim hizmeti alabiliyor. Evde yapılan hızlı şarj bataryanın ömrünü kısaltıyor. Biz burada çok yavaş şarj yapıyoruz. Şehirlerin altyapısını da zorlamıyoruz."

"Türkiye ile çalışmak istiyoruz"

Alexander Yu Li, şimdilik filo kiralama şirketlerine hizmet verdiklerini anlatarak, "Bizim şarj istasyonları bataryaları yavaş yavaş şarj ederken filo şirketleri işlerine odaklananabilir. Şarj süresini araçların operasyon zamanlarından kesmeden kolayca halledebiliyor." diye konuştu.

Elektrikli araçların iklim değişikliğine karşı iyi seçenek olduğunu anlatan Alexander Yu Li, "Fakat bu araçlar için yeni altyapı yatırımlarına ihtiyaç var. Şimdi elektrikli hareketlilik zamanı. Fakat gelecek 20 yılda başka teknoloji olabilir. Bizim uzun süreli yatırımlara odaklanmamız gerekir." yorumunu yaptı.

Alexander, Türkiye'nin Asya ve Avrupa arasında çok önemli bir pazara sahip olduğunu vurgulayarak, "Türkiye gelecek 20 yılda altyapıda ve yeni projelerde büyük potansiyele sahip. Türkiye'nin de elektrikli hareketlilikte batarya değişim teknolojisine bakması gerekir. Çünkü bu teknoloji filo ve kamu araçları için çok pratik çözümler sunuyor. Ayrıca Türkiye elektrikli otomobil ile önemli bir proje başlattı. Şu aşamada bile yerli otomobilin çok başarılı olacağını söylemek mümkün. Biz de bu konuda Türkiye ile çalışmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.