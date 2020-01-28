FETÖ şüphelisi yol kontrolünde yakalandı
Aydın'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan kişi gözaltına alındı.
|28 Ocak 2020 23:56
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Aydın'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yol uygulamasında durumundan şüphelendikleri bir otomobili durdurdu.
Yapılan kimlik sorgulamasında kadın şüpheli R.Ç. hakkında, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla yakalama kararı bulunduğu belirlendi.
Gözaltına alınan şüpheli emniyete götürüldü.
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