Arnavutköy'de otomobil kontrolden çıktı: 1'i polis, 2 yaralı
|29 Ocak 2020 04:48
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Arnavutköy'de polisin kullandığı otomobil, kontrolden çıkarak karşı şeritteki kamyonetle kafa kafaya çarpıştı. Kazada polis ağır, diğer sürücü ise hafif yaralandı.
Kaza, saat 02.30 sularında Arnavutköy Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi Fatih Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Arnavutköy istikametine seyreden Mesut M., idaresindeki 34 ZZ 159 plakalı otomobil kontrolden çıktı. Otomobil, refüjü geçtikten sonra karşı yönden gelen Yunus Emre Ç., yönetimindeki 34 BHZ 131 plakalı kamyonetle kafa kafaya çarpıştı.
Kazada Mesut M., ağır, diğer sürücü Yunus Emre Ç, ise hafif yaralandı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılardan biri polis olduğu öğrenildi
Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından polis olduğu öğrenilen ve durumu ağır olan Mesut M.'yi ilk müdahalenin ardından Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesine, diğer sürücü ise Arnavutköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Ağır yaralanan polisin Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli olduğu öğrenildi.
Daha sonra olay yerine gelen polis ekipleri inceleme yaptı. Yapılan incelemenin ardından kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla kaldırıldı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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