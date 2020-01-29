29 Ocak tarihli Hakim ve savcı terfi listeleri yayımlandı
|29 Ocak 2020 06:28
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29 Ocak 2020 ÇARŞAMBA
Resmi Gazete
Sayı : 31023
HAKİMLER VE SAVCILAR KURULU KARARLARI
Hakimler ve Savcılar Kurulu Başkanlığından:
Birinci dereceye yükselmiş olup 31,12.2019 tarihi itibarıyla birinci sınıfa ayrılma incelemesine tabi tutulacak ota adli yargı Hakim, Cumhuriyet başsavcı ve savcıları ile İdari yargı Hakimlerinin adlarını belirtir liste aşağıda gösterilmiştir.
Aralık 2019 döneminde birinci dereceye yükselme incelemesine girecek olanlar listeye dahil edilmemiştir.
Birinci dereceye yükseldikleri ve sürelerini bitirdikleri halde bu listede adlarını göremeyenler yayım tarihinden itibaren otuz gün içinde Hakimler ve Savcılar Kumluna yazılı başvurmak sureti ile durumlarının incelenmesini isteyebilirler.
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