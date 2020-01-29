Türkiye Kudüs için sokakta

Netanyahu ve Trump, Filistin'i parçalama planını açıklamak üzere ortak basın toplantısı düzenledi. Trump, toplantıda yaptığı konuşmada, "Kudüs, İsrail'in bölünmemiş başkenti olarak kalacaktır. İslam dünyası 1948'de İsrail'i tanımak yerine savaşmayı tercih ederek yaptığı yanlışı artık düzeltmelidir" ifadelerini kullandı.

Bu gelişmeler sonrası sokaklarda toplanan vatandaşlar açıklanan kararları protesto etti ve İsrail aleyhinde sloganlar attı. ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu önünde protesto gösterisi düzenlendi.

Kudüs İslamındır

ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu önünde toplanan Anadolu Gençlik Derneği (AGD), Saadet Partisi İstanbul İl Başkanlığı, İHH İnsani Yardım Vakfı ve bazı sivil toplum kuruluşları, "Kudüs İslamındır" yazılı pankart açıp ABD ve İsrail aleyhinde slogan attı.

Grup adına bir açıklama yapan AGD İstanbul Şube Başkanı Yunus Genç, Elazığ'da meydana gelen depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dilediğini belirttikten sonra, Filistin halkını yalnız bırakmamak ve Kudüs'e sahip çıkmak adına toplandıklarını söyledi.

Müslümanların Kudüs ve Mescid-i Aksa konusunda asla duyarsız kalmayacağını kaydeden Genç, "Trump'ın 'Yüzyılın Anlaşması' diye nitelendirdiği sözde barış planı, tamamen işgalci İsrail'den yanadır ve Filistin halkının aleyhinedir" dedi.

Kudüs kararı savaş sebebidir

Genç, Trump'ın yeni bir dengesizliğe daha imza attığını belirterek, "ABD'nin belki de gelmiş geçmiş en dengesiz başkanı Trump, bu akşam, Türkiye saatiyle 20:00'da sözde barış anlaşması adı altında, Filistin meselesine dair küstah açıklamalarda bulundu. Filistinliler için cehenneme dönüştürülmüş bir hayattan İsrail halkına cennet oluşturulamaz. Kudüs'ü İsrail'in bölünmemiş tek ve ebedi başkenti olarak ilan etmek barış değil savaş sebebidir" diye konuştu.

İsrail işgal ettiği topraklardan sökülüp atılmalı

Trump'ın planının barış çabası değil, işgali meşrulaştırma çabası olduğunu belirten Genç, barışın iki şartı olduğunu belirterek, "Bu coğrafyada barışın iki şartı var. Birincisi ABD'nin mutlaka evine dönmesidir. İkincisi ise İsrail mutlaka işgal ettiği topraklardan sökülüp atılacaktır" dedi.

Kendi Medine'miz için sokaktayız

Hamas Sözcüsü Sami Ebu Zuhri de bir konuşma yaptı. Zuhri konuşmasında bu planın kabul edilemez olduğunu belirterek, "Türkiye'de müslümanlar ortaya çıkarak, sokaklara çıkarak, bu ilan etmiş olduğu planı kabul etmiyoruz demiştir. sevgili kardeşlerim bugün sizin burada oluşunuz, dışarıya çıkışınız ve kendi Medine'nizi, kendi şehrinizi savunmak için Mescid-İ Aksa'yı Kudüs'ü savunmak için dışarıya çıktınız. İnşallah oradaki zulmün bitişi olacaktır" dedi.