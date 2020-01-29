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Deprem kredisi nefes olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurduğu, Elazığ'daki depremden zarar gören KOBİ'lere sağlanacak faizsiz kredi uygulamasının detayları belli oldu. Buna göre, KOBİ'ler, KOSGEB tarafından başlatılan deprem bölgesine yönelik "Acil Destek Kredisi Programı" kapsamında işletme başına 100 bin liraya kadar 1 yıl ödemesiz kredi kullanabilecek.
 29 Ocak 2020 07:09
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Deprem kredisi nefes olacak

Elazığ ve Malatya'da deprem felaketinden etkilenen KOBİ'ler ile işletmelere 100 bin liraya kadar 'acil destek kredisi' sağlanacak. Daha önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurduğu, uygulamanın detayları belli oldu. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, bakanlığın ilgili kuruluşu KOSGEB, deprem bölgesine yönelik "Acil Destek Kredisi Programı" başlattı. İşletme başına sağlanacak kredinin üst limiti 100 bin lira olacak. Krediye ait faizin tamamı KOSGEB tarafından karşılanacak. Kredi vadesinin ilk 12 ayı ödemesiz, kalanı 3'er aylık eşit taksitler halinde ödemeli toplam 36 ay olarak uygulanacak.

TEMİNATTA KGF DEVREYE GİRİYOR

Teminat sıkıntısı çeken KOBİ ve işletmeler için Kredi Garanti Fonu (KGF) devreye girecek. KOSGEB tarafından uygulanan 2018 yılı 'Makine Teçhizat Kredi Faiz Desteği Programı' ve 'KOBİ Finansman Destek Programı'ndan yararlanmış ve halen kredi geri ödemeleri devam eden Malatya ve Elazığ'daki KOBİ ve işletmelerin ödemeleri Ocak 2021'e kadar ertelenecek. Uygulanmakta olan, KOBİ Finansman Destek Programı'ndan 2020'de yararlanacak Malatya ve Elazığ'daki KOBİ ve işletmelerin kredi geri ödemeleri 1 Ocak 2021'de başlayacak. KOBİ ve işletmelerin 30 Haziran 2020'ye kadar vadesi dolacak geri ödemeli destekler kapsamındaki borçlarıyla bu tarihten sonrasına rastlayan taAksitlerinin vade tarihleri, vade sayısı değişmemek üzere herhangi bir yasal faiz alınmaksızın yeniden belirlenecek. Bu durumdaki KOBİ'ler borçlarını 1 Ocak 2021'den başlamak üzere 3 ayda bir ödeyecek.

ERDOĞAN MÜJDEYİ UÇAKTA VERDİ

Afrika ziyareti kapsamında Cezayir'den Gambiya'ya geçerken uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremden zarar gören Elazığ ve Malatya'daki işletmeler için devreye alınan programı, "Depremden zarar gören KOBİ'lerimiz anlaşmalı bankalardan işletme başına 100 bin liraya kadar 1 yıl ödemesiz 24 ay vadeli faizsiz kredi kullanabilecekler. Bankalara KOSGEB borcu olan KOBİ'lerin bu yılki ödemelerini de 1 Ocak 2021'e erteliyoruz" sözleriyle açıklamıştı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasını paylaşarak, "Depremin yaralarını sarmaya devam ediyoruz. Devlet, milletinin yanında" ifadelerini kullandı.

DEVLET ÇİFTÇİSİNİN YANINDA

Elazığ ve Malatya'daki üreticiler için 31 Ocak'ta yapılması planlanan 33,3 milyon liralık tarımsal destek ödemelerinin öne çekilip hesaplara aktarıldığını anımsatan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, şu bilgileri verdi: "Bölgede telef olan hayvanlar ile zarar gören ahır ve ağıl sayısını belirledik. Bakanlık olarak vatandaşlarımıza, telef olan hayvan sayısı kadar telafi hayvan yardımı, çadır hayvan barınağı ve yem desteği vermek üzere harekete geçtik. Hayvan çadır desteği olarak Tarım Sigortaları Havuzu'ndan (TARSİM) Malatya'ya 150 adet, Elazığ'a da 200 adet ahır hayvan çadırı ve TARSİM tanıtım bütçesinden Malatya'ya 400 bin lira, Elazığ'a da 500 bin lira gönderdik. İlk etapta 130 küçükbaş ile 30 büyükbaş hayvan ve bir kamyon kaba yem, bir kamyon da kesif yem desteğini Elazığ'a ulaştırdık."

Sağlık hizmetlerinden ücretsiz yararlanacaklar

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk da, depremden etkilenenlerin, prim borçlarına bakılmaksızın ve katılım payı ödemeksizin sağlık hizmeti alabileceğini bildirdi. Genel Sağlık Sigortası kapsamındakiler ile bakmakla yükümlü oldukları aile bireylerinin sağlık hizmetlerine erişim sorunu yaşamaması için hastane, eczane ve optik işlemlerine ilişkin gerekli sistem çalışmalarını tamamladıklarını vurgulayan Selçuk, şunları kaydetti: "Bu illerimizdeki tüm genel sağlık sigortalılarımız ve bunların bakmakla yükümlü olduğu vatandaşlarımızdan muayene, katılım payları 30 Nisan 2020'ye kadar alınmayacak. Ayrıca, ihtiyaç duyulan ilaçları anlaşmalı eczanelerden, ortez/protez ve diğer tıbbi malzemeleri ise anlaşmalı firmalardan ücretsiz temin edebilecekler."

Bankalara deprem tavsiyesi

Türkiye Bankalar Birliği (TBB), depremin bölge ekonomisinde yol açtığı olumsuz etkilere maruz kalan, ödeme güçleri olumsuz etkilenen banka müşterilerinin bankalara olan borçlarının ödenmesinde ve/veya kendilerine finansman olanakları sağlanmasında gerekli kolaylıkların gösterilmesi hususunda üyelere tavsiyede bulundu. Yapılan açıklamada, dünkü yönetim kurulu toplantısında, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ile eş güdüm halinde önlemler ve yapılan çalışmaların değerlendirildiği ifade edildi.


Olası bir deprem sırasında yapılması gerekenler...
Yeni Şafak
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