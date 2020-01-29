İç ve batı bölgelerde sıcaklıklar artacak - Haritalı
|29 Ocak 2020 06:30
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METEOROLOJİK GÖRÜNÜM
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, Batı Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Eskişehir, Ankara, Çankırı, Sivas, Erzurum ve Diyarbakır çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak,Batı Akdeniz'de yer yer gök gürültülü sağanak, Ege ve Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun yağış alan kesimleri ile Eskişehir, Ankara, Sivas, Diyarbakır çevrelerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın, Marmara'da güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte iç Anadolu'nun kuzey kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: İç ve Batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'da güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.
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