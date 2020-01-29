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Suriyeli Mahmud: Allah rızası için yaptım yardım beklemiyorum

Elazığ depreminde elleriyle kazıdığı enkazın arasından yaralıları kurtaran Suriyeli Mahmud'un kaldığı ev de hasarlı. Gencin tek isteği, ailesine kavuşmak.
 29 Ocak 2020 07:31
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Suriyeli Mahmud: Allah rızası için yaptım yardım beklemiyorum

Elazığ depreminde Sürsürü Mahallesi'ndeki enkazı elleri kan içinde kalmasına kazımaya devam edip yaralı Aydın ailesine ulaşan Mahmud el-Osman, bir anda Türkiye'nin gündemi oldu. Zaman zaman kendisini gören Elazığlıların "Depremdeki kahraman sen misin" diye sorduğu Mahmud, Sürsürü Mahallesi'ndeki evinde hayatına devam ediyor. Suriyeli üç üniversite öğrencisiyle beraber aynı evi paylaşan Mahmud'un yaşadığı dört katlı bina da çevredeki bazı evler gibi hasar görmüş durumda. Birinci dereceden hasarlı binadaki dairede kalan Suriyeli Mahmud "Gidecek başka yerim yok, burada kalmaya bir süre daha devam edeceğim" dedi. Türkiye'nin birçok yerinden gelen yardım tekliflerini "Ben Allah rızası için yaptım" diyerek geri çeviren Mahmud el Osman, "Meşhur olmak veya yardım almak gibi bir düşüncem yoktu. Tek derdim insanlık görevi ve Allah rızasıydı" diye konuştu.

TÜRK VATANDAŞLIĞI ŞEREF VERİR

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vatandaşlık müjdesinin ise kendisine gurur verdiğini ifade eden Mahmud, şöyle devam etti: Türk vatandaşlığı bana şeref verir. Türkiye'den bir isteğim var. Suriye'den çok sayıda kişi ilaç için bana ulaşmaya çalıştı. İnşallah onlar için de büyük Türk milleti bir çare üretebilir.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Nüfus ve Vatandaşlık Genel Müdürlüğünün Mahmud ve ailesinin vatandaşlık işlemlerine başladığını açıkladı.

İDLİB'DE KÖYDEYDİ...

Ailesinin, Suriye'de İdlib'e bağlı bir köyde yaşadığını, Esad rejiminin köyü bombalaması üzerine bölgeden ayrıldıklarını söyleyen Mahmud, Türk Kızılayın başlattığı ailesiyle buluşturma gayretini kendisi için en büyük mutluluk kaynağı olduğunu söyledi ve "İnşallah kısa zamanda onlarla da buluşurum" ifadelerini kullandı.

SURİYELİLERE YÖNELİK ALGILARI DEĞİŞTİRDİ

Dürdane Aydın ve eşi Zülküf Aydın'ı enkazdan kurtaran Mahmud el-Osman "Sadece Türkiye'de değil dünyanın her yerinde aynısını yapardım" diye konuştu. Yaptığı bu davranışla Suriyelilere karşı olumsuz düşünceleri değiştirdiğini umduğunu söyleyen Mahmud "Suriyelilere karşı algıyı değiştirecek bir şey yaptığımı umuyorum. Biz Suriyeliler olarak ne hepimiz iyiyiz ne de hepimiz kötüyüz. Bizde de iyi insanlar da kötü insanlar da var. Hepimiz Müslüman'ız, kardeşiz. Bizi hiçbir şey ayıramaz" ifadesini kullandı.
Türkiye
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