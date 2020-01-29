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Deprem bütçesi kesildi İstanbullu tepki yağdırdı

Sabah Gazetesinde yer alan habere göre: İBB deprem bütçesini 1 milyar 12 milyon TL'den 341 milyona düşürdü. Alınan karara İstanbullular tepki gösterdi: Bu kaynak nereye aktarıldı
 29 Ocak 2020 08:06
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Deprem bütçesi kesildi İstanbullu tepki yağdırdı

Sabah Gazetesinde yer alan habere göre : İstanbul Büyükşehir Belediyesi, deprem için ayrılan bütçesinde yüzde 65 kesinti yaptı. 1 milyar 12 milyon TL'den 341 milyon TL'ye düşürdü. SABAH'ın haberi duyurması üzerine ise İBB, gerçekleri saptıran bir açıklama yaparak bütçeyi 2.5 kat artırdığını ileri sürdü. Skandal uygulamaya ve açıklamaya tepki gösteren vatandaşlar, sosyal medyada şu paylaşımları yaptı:

* Harcama yaptınız mı yapmadınız mı bilmiyorum ama deprem bütçesini düşürüp çok tepki alınca bir şekilde yolunu bulmalıydınız tabii.

* 2019: 1 milyar 12 milyon TL, 2020: 341 milyon TL bütçe azaltılmış işte.

* Şaka mısınız? Deprem önceden bilinen bir afet değildir. Gelir yıkar gider. Kasada ona göre hazır nazır bütçe olmalıdır. Siz bunu engellediniz, düşürdünüz. Önceki yönetim bütçesini ona göre ayarlayıp afet anında kullanmak için bekletmiş.

* Nasıl oluyor? 1 milyar ile 341 milyon arasındaki fark nasıl acaba? Azaltılmamış mı?

* Söz sanatı ile diyor ki: Yapılan harcamanın 2 buçuk katı ama ayrılan bütçenin 3'te 1'ini ayırdık.

* Azaltmışsınız işte sen tatile gitmedin mi bu arada?

* Şaka gibi konser organizasyonları için ayrılan rakamla aynı tutar deprem harcamaları ayırdık diyorsunuz yani. Bravo bir tatili daha hak ettiniz.

* Tamam! Yedik!

* Eski yönetim 2019'da kaç ay görevde kaldı? Bunun ne kadarı seçim sürecinde geçti? Şaka mısınız, şu açıklamalarınızdan tatmin olan bir kitle var mı? 2019 yılında yine iyi harcama yapmış, siz olsaydınız seçime harcardınız tamamını.

* Kendinizi bu şekilde savunmanız yanlış ve tutarsız. Azalttığınız tutarın bütçede nereye aktarıldığını şeffaf bir şekilde paylaşmanız gerekir. Başkan da şu anda tatil yapmasının nasıl algılandığını umursamıyorsa ona da pes diyorum.

Barış Savaş
Sabah
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