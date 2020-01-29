Kamu binalarında algı değişti, dün mezardı bugün sığınak oldu

Elazığ'da yaşanan 6.8 şiddetindeki depremde kamu binalarının ayakta kalması, geçmiş yıllarda meydana gelen depremlerde yerle bir olan kamu binalarını akıllara getirdi. Bingöl'de 2003'te 177 kişinin öldüğü 6.4'lük depremde Çeltiksuyu Yatılı Bölge Okulu 84 öğrenci bir öğretmene mezar oldu. Erzincan'da 28 yıl önce yaşanan 6.6 şiddetindeki depremde de yine kamu binaları en büyük hasarı alarak sınıfta kaldı. Devlet hastanesi, polis okulu ve lojmanları, DGM lojmanı, defterdarlık ve vergi dairesi, imam hatip lisesi gibi 47 kamu binası yerle bir oldu. 653 kişinin yaşamını yitirdiği depremde, 8 bin 57 bina hasar gördü. Bunun en büyük nedeninin ise binaların çoğunun, 1939 Erzincan depremi sonrası 1940'ta çıkarılan deprem yönetmeliğine göre yapılmasıydı.

ÖNCE KAMU BİNALARI YIKILIRDI

Afyonkarahisar'ın Dinar İlçesinde de 25 yıl önceki 6.1 şiddetindeki depremde, 90 kişi ölürken, önce kaymakamlık ve ilçe emniyet amirliği binası ile lojmanı yıkıldı. 100 kadar 4-5 katlı binanın yerle bir olduğu depremde, aralarında adliye binası ve okulların da bulunduğu 14 bin 156 bina hasar gördü. Gölcük'te 17 Ağustos 1999'da yaşanan depremde de 17 bin 480 kişi yaşamını yitirirken, yine aralarında kamu binalarının da bulunduğu 133 bin 683 bina çöktü. Gölcük depreminden de önemli ölçüde etkilenen Düzce'de, 3 ay sonra 7.2 şiddetinde bir deprem yaşadı. 850 kişinin yaşamını yitirdiği depremde, , aralarında itfaiye binası ve diğer kamu binalarının da bulunduğu 13 bin bina ile 2 bin 450 işyeri, ya yakıldı ya da ağır hasar gördü. Van'da 9 yıl önce yaşanan depremde de 1999 öncesi yapılan Defterdarlık Binası, İpekyolu Hastanesi ve Ordu Evi ağır hasar gördü ve daha sonra kontrollü olarak yıkıldı.

BÜYÜK DEĞİŞİM YAŞANDI

Özellikle 1999 depreminin ardından çıkarılan deprem yasalarıyla birlikte ise kamu binaları da depreme daha dayanıklı ve acil durumlarda vatandaşa barınak olabilecek şekilde inşa edilmeye başlandı. Hastanelerin hemen hemen hepsinde izolatörler kullanılırken kamu binaların da olası en şiddetli depremlere dayanabilecek düzeyde yapılmaya başlandı. Elazığ'daki son depremde ise kentsel dönüşüm kapsamında açılan arazilerde yapılan konutlar ile son yıllarda yapılan Elazığ Adliye Sarayı, Elazığ Belediyesi, İl Özel İdaresi, Valilik binası, 3 öğrenci yurdu, okullar, kültür merkezleri gibi birçok kamu binası depremden etkilenmedi. Özellikle hastane inşaatlarında kullanılan ve zaman zaman maliyetleri binanın yapımını dahi geçebilen deprem izolatörleri sayesinde hastanede, 6.8'lik deprem adeta hissedilmedi. Afet anında acil ameliyatların devam etmesi ve vatandaşların güvenli yer ihtiyaçlarını karşılamak adına son yıllarda yapılan hemen hemen tüm hastanelerde bulunan izolatörler, ilk sınavını Elazığ'da vermiş oldu. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yaptırılan spor salonları ve gençlik merkezleri ise kentte lojistik merkezler olarak kullanılmaya başlandı. Binaların depreme dayanıklılığı sayesinde zaman zaman depremzedelerin barındığı binalarda birçok kriz toplantıları da gerçekleşti. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda deprem testinden başarıyla geçti. Özellikle yeni yerleşim alanlarında yapılan okullar, olası afetlerde vatandaşlara kapılarını açmak için hazır bekletilirken, eski okullarda ise yenileme çalışmaları gerçekleştirilmişti.

YURTLAR SAĞLAM

Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı olarak faaliyetlerini sürdüren ve 2015 yılında hizmete giren Ahmet Kabaklı Erkek Öğrenci Yurdu da deprem nedeniyle vatandaşın hizmetine sunuldu. 3 bin kişilik kapasitesi ile bölgeye gelen binlerce acil yardım ekibine yuva olan yurtlarda, depremzede vatandaşlarda misafir edildi. 3 bin kişinin konakladığı yurtlarda alınan örneklerde, herhangi bir hasar tespitine rastlanılmadı.

AKDENİZ AÇIKLARINDA 5.4'LÜK DEPREM

Marmaris'te dün akşam saat 18.38'de Akdeniz açıklarında 5.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin denizin 25 km derinliğinde gerçekleştiği açıklandı. Öte yandan İstanbul Teknik Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi ve Boğaziçi Üniversitesi'nden öğretim üyeleri Elazığ'a giderek Doğu Anadolu Bölgesi'nden fay hattında ölçüm ve gözlem yaptı. Uzmanlar "Yüzey kırığı oluşmamış. Bunu nedenini araştıracağız" dedi.

FURKAN NEHRİ