Depremde hasar gören Sivrice İlçe Emniyet Müdürlüğü binası yıkılıyor
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen depremde hasar gören İlçe Emniyet Müdürlüğü binasının yıkımına başlandı.
|29 Ocak 2020 08:37
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Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen depremde hasar gören İlçe Emniyet Müdürlüğü binasının yıkımına başlandı.
Merkez üssü Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremde 4 katlı İlçe Emniyet Müdürlüğü binası hasar gördü.
Çökme tehlikesi nedeniyle iş makineleri tarafından binanın yıkımına başlandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü, geçici olarak kurulan konteynerde hizmet veriyor.
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