Akdeniz'de korkutan deprem
Gelen son dakika haberine göre, Akdeniz'de Muğla Marmaris açıklarında saat 08.10 sıralarında 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi
|29 Ocak 2020 08:51
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Gelen son dakika haberine göre, Akdeniz'de Muğla Marmaris açıklarında saat 08.10 sıralarında 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Son dakika haberine göre, AFAD'dan yapılan açıklamada, depremin 65.10 km derinlikte gerçekleştiği belirtildi.
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