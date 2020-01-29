Kobe Bryant'ın yaşamını yitirdiği kazanın enkaz görüntüleri yayımlandı...
NBA yıldızı Kobe Bryant'ın hayatını kaybettiği helikopter kazasının görüntüleri kamuoyuyla paylaşıldı.
|29 Ocak 2020 08:50
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Kobe Brant ve kızı Gianna'nın da aralarında bulunduğu 9 kişiyi taşıyan helikopter, Kalifornia'nın Calabasas yakınlarında düştü.
Kazanın görüntüleri, Amerikan Ulusal Ulaştırma Kurulu'nun onayıyla görüntüleri kamuoyuyla paylaşıldı.
İşte helikopterden geriye bir şeyin kalmadığı kazanın görüntüleri.
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