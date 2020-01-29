Yapı denetimden geçen bina ayakta kaldı

2010 yılından bu yana Elazığ'da 2 bin 576 binanın, Malatya'da ise bin 963 binanın yapı denetiminden geçtiğini belirten Yapı Denetim ve Deprem Mühendisliği Derneği Başkanı Nazmi Şahin, depremde daha önce yapı denetim hizmeti almış binalarda herhangi bir çökme, sehim veya çatlama olmadığını açıkladı.

4539 bina çatlamadı

Nazmi Şahin, Elazığ ve Malatya'da 2010 yılından bu yana toplamda 4 bin 539 binanın yapı denetimden geçtiğini belirterek şu bilgileri verdi:

Milliyet'ten Aykut Yılmaz'ın haberine göre "Yapı denetim firmaları olarak bugüne kadar Elazığ'da 2 bin 576 binayı, toplamda da 4 milyon 935 bin 96 metrekare alanı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan izin almış 17 yapı denetim firması, 3 laboratuvar firması, 196 uzman mimar-mühendis ve 433 yardımcı kontrol elemanı mühendislerle denetledik. Yaşanan 6.8 büyüklüğündeki depremde yapı denetim hizmeti almış binalarda herhangi bir çökme, sehim veya çatlama olmadı. Malatya'da ise bin 963 binayı, toplamda da 7 milyon 232 bin 956 metrekare alanı, 16 yapı denetim firması, 3 laboratuvar firması, 271 uzman mimar-mühendis ve 718 yardımcı kontrol elemanı mühendislerle denetledik. Depremde yapı denetim hizmeti almış binalarda herhangi bir çökme, sehim veya çatlama olmadı."

58 bin binaya çipli takip

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 25 Aralık 2018 tarihinden itibaren Elektronik Beton İzleme Sistemi kapsamında çip uygulamasına geçti. İnşaat betonlarındaki hataların, kayıp ve kaçak oranlarını sıfıra yakın hale getirmek için geçilen uygulama kapsamında bugüne kadar 58 bin 784 binadan 3 milyon 748 bin 66 taze beton numunesi alındı ve betonlar deneye tabi tutuldu. Sistem yüzde 99.5 oranıyla başarıyla çalıştı.

Yaş beton inşaat alanında dökülürken alınan numunelerin içerisine, inşaat sahibinin adı, müteahhidin adı, betonun nerede kullanıldığı gibi bilgiler yer aldığı çip yerleştiriliyor. Numuneler üzerinde deney yapılıyor. Sonuçlar bakanlığın sistemine düşüyor. Deneyden geçemeyen beton için inşaata devam izni verilmiyor.