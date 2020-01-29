Aksaray'dan beklenen haber: 10'u Çinli 12 kişi taburcu edildi
Aksaray'da 'corona virüs'üne karşı tedbir amacıyla hastaneye kaldırılan 10'u Çinli 12 kişi taburcu edildi
|29 Ocak 2020 09:01
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Kapadokya turu kapsamında Sultanhanı ilçesine gelen Çinli 10 kişilik turist kafilesi ve 2 Türk vatandaşının, coronavirüsüne karşı tedbir amacıyla kaldırıldığı Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki kontrollerinin tamamlandığı ve taburcu edildiği öğrenildi.
Basın mensuplarının görüntü almaması için önlem alınarak hastaneden çıkartılan turist kafilesinin İstanbul'a gittiği belirtildi.
Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesinde yaptığı açıklamada, hastalardan alınan ve bugün çıkan örnek numune çalışmasında bir kişiye H1N1 virüsü tanısı konduğunu söylemişti.
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