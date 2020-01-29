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AFAD'ın depreme ilişkin raporu tamam

AFAD'ın Elazığ depremine ilişkin raporu tamam: 1900'den bu yana en şiddetlisi
Elazığ'da 41 vatandaşın hayatını kaybettiği depremin ön değerlendirme raporunda, 'Mercalli Ölçeği'ne göre deprem 'IX' yani 'şiddetli' sınıfında' denildi
 29 Ocak 2020 09:05
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AFAD'ın depreme ilişkin raporu tamam

AFAD'ın Elazığ depremine ilişkin raporu tamam: 1900'den bu yana en şiddetlisi

AFAD, 24 Ocak'ta Elazığ'da meydana gelen ve 41 vatandaşın yaşamını yitirdiği 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından hazırladığı "ön değerlendirme raporu"nu tamamladı. Raporda, bölgede 1900 yılından günümüze kadar ölçülen 299 depremin en "şiddetlisinin" son deprem olduğu kaydedilirken, depremin Mercalli Ölçeği'ne göre IX yani "şiddetli" olarak sınıflandırıldığı kaydedildi.

Milliyet'ten Ayşegül Kahvecioğlu'nun haberine göre Ölçekte bu kategori, "Genel panik; özel tasarlanmış yapılarda önemli hasar, yapıların iskeletlerinde eğilme, alelade binalarda büyük hasar, kısmen çöküntü, binaların temellerinde oynama" şeklinde açıklanıyor. Şimdiye kadar Elazığ, Malatya, Diyarbakır, Adıyaman ve Kahramanmaraş'ta yapılan hasar tespit çalışmalarında incelenen 13 bin 346 binanın yalnızca yüzde 35'inde hasar olmadığının belirlenmesi de dikkati çekti.

20.4 saniye sürdü

AFAD'ın 24 Ocak Elazığ depremi ile ilgili hazırladığı ön değerlendirme raporunda, 24 Ocak günü saat 20.55'te merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği, yerin 8.06 km derininde oluşan depremin en yakın yerleşim birimi olan Çevrimtaş Köyü'ne 800 metre uzaklıkta olduğu bildirildi. Ana depremden sonra büyüklükleri 0.8 ile 5.1 arasında değişen bin 190 artçı deprem kaydedildiği ifade edilen ön değerlendirme raporunda, depremin belirgin süresinin ilk belirlemelere göre 20.4 saniye olarak hesaplandığı kaydedildi. Rapora göre, depremin merkez üssüne en yakın Çevrimtaş Köyü'nden sonraki dört yerleşim yeri, 1.38 kilometre uzaklıktaki Doğanbağı Köyü, 2.86 kilometre uzaklıktaki Kalaba Köyü, 3.24 kilometre uzaklıktaki Kılıçkaya Köyü ve 3.98 kilometre uzaklıktaki Ilıncak Köyü olarak açıklandı. Aynı zamanda raporda depremin merkez üssünün Elazığ Merkez'e 36.47 kilometre, Malatya Merkez'e 65.55 kilometre, Tunceli Merkez'e 92.15 kilometre, Adıyaman Merkez'e 96.40 kilometre, Diyarbakır Merkez'e de 112.63 kilometre uzaklıkta olduğu kaydedildi.

299 büyük deprem

Depremin hangi faydan kaynaklandığının, yapılacak ayrıntılı sismolojik ve saha çalışmaları ile belirleneceği ifade edilen raporda, "Depremden sonra yapılan odak mekanizması çözümleri bir arada değerlendirildiğinde 6.8 büyüklüğündeki depremin sol yanal doğrultu atımlı bir fay olan Doğu Anadolu Fayının Sivrice Pötürge segmenti üzerinde geliştiği ve yırtılmanın 50-55 kilometrelik bir alanda geliştiği düşünülmektedir" denildi. Raporda, bölgede 1900 yılından günümüze kadar en büyüğü 6.8 olmak üzere 299 adet 4 büyüklüğünün üzerinde deprem meydana geldiği kaydedilirken, bahsi geçen bölgeye ait, 1900 yılı öncesi için de 40 adet tarihsel dönem depremi kaydı yapıldığı belirtildi.

111 BİN KİŞİ TOPLANMA ALANINI SORGULADI

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, e-devlet üzerinden acil toplanma alanı sorgulama hizmetinin günlük kullanım verilerini paylaştı. Buna göre Elazığ'da 6.8 büyüklüğünde depremin yaşandığı 24 Ocak günü 42 bin 190 vatandaş, e-devletten kendi ilindeki acil toplanma alanını sorguladı. Depremden iki gün sonra ise bu rakam 111 bin 654'e ulaştı. İstanbul'da 5,6'lık depremin yaşandığı 26 Eylül 2019'da ise 1 milyon 131 bin 862 kişi, nerelerin "acil toplanma alanı" olduğunu aramıştı.

'YÜKSEK TEHLİKELİ'

66 adet ivmeölçer ile yapılan ön değerlendirme sonuçlarına göre en büyük ivmenin Doğu-Batı bileşeninde 292.77 gal olarak ölçüldüğü ifade edilirken, Türkiye Deprem Tehlike Haritası'na göre bölgenin deprem riski açısından "yüksek tehlikeli" alanda olduğu belirtildi. Depremin meydana geldiği noktanın Türkiye Deprem Tehlike Haritası'ndaki "deprem potansiyeli" hakkında bilgi veren PGA 475 değerinin 0.665 gr olarak ölçüldüğü belirtildi.


Olası bir deprem sırasında yapılması gerekenler...
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