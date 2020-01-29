111 bin kişi acil toplanma yeri aradı
|29 Ocak 2020 09:19
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ELAZIĞ depreminin ardından en yakın acil toplanma alanını bulmak için üç günde 111 bini aşkın kişi e-devletten arama yaptı.
Hürriyet'ten Gizem Karakaş'ın habebrine göre Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, deprem sonrası acil toplanma alanlarının kolayca öğrenilebileceği Dijital Türkiye Portalı'na (e- devlet kapısı) yapılan sorgulamaların bilançosunu paylaştı. 2019 yılında uygulamanın en çok 26 Eylül'deki İstanbul depreminde kullanıldığı ortaya çıktı. İstanbul depreminden bir gün önce 4 bin 654 kişi arama yaparken, deprem günü bu sayı 1 milyon 131 bin 862 kişiye çıktı. Depremin ikinci günü ise 1 milyon 13 kişi uygulamayı kullandı.
Elazığ'da 6,8'lik depremin yaşandığı gün ise 42 bin 190 kişi acil toplanma alanlarını bulmak için e-Devlet'i kullandı. Depremin ikinci günü bu sayı 60 bine, üçüncü günü 111 bin 654'e çıktı.
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