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Motorine ÖTV düzenlemesiyle 13 kuruş zam yapıldı

Motorin için özel tüketim vergisi (ÖTV) litrede 1,9059 liraya çıkarıldı.
 29 Ocak 2020 09:30
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Motorine ÖTV düzenlemesiyle 13 kuruş zam yapıldı

Motorin fiyatlarına bugünden itibaren vergi artışı nedeniyle 13 kuruş zam yapıldı.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, motorin türlerinden alınan özel tüketim vergisi (ÖTV) litre başına 11 kuruş arttı ve bu artış pompa fiyatlarına KDV dahil 13 kuruş olarak yansıtıldı.

Buna göre, Ankara'da ortalama 6,28 liradan satılan motorinin litre fiyatı 6,41 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 6,22 liradan 6,35 liraya, İzmir'de 6,29 liradan 6,42 liraya çıkacak.

Konuya ilişkin Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararına göre, motorin için uygulanacak ÖTV tutarı, litrede 1,9059 lira olarak yeniden belirlenmişti. Söz konusu tutar, karar öncesinde litrede 1,7945 olarak uygulanıyordu.
Anadolu Ajansı
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