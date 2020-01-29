Başörtüsünü çıkarmak isteyen kardeşine tepkiye 5 yıl hapis
|29 Ocak 2020 09:41
|Yazdır
İstanbul'da başörtüsünü çıkarmak isteyen kadına tehditlerde bulunan kardeşi ve kardeşinin eşi hakkında 5 yıl hapis istemiyle dava açıldı.
Başörtüsünü çıkarmak isteyen ablasına hakaret ve tehdit içerikli mesaj atan kadın ve eşine,
'tehdit've
'cebir veya tehdit kullanarak bir kimsenin inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme'suçundan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, C.B. isimli kadının başörtüsünü çıkarmak istediğini söylediği iddiasıyla kız kardeşi S.K. ve eşi K.K. tarafından cep telefonundan atılan mesajla tehdit ve hakaret edildiği belirtildi.
Yaşam tarzına müdahale
S.K. ve eşi K.K.'nın WhatsApp üzerinden yolladığı mesajlar ile C.B.'nin yaşam tarzına müdahale ettikleri kaydedilen iddianamede, S.K. ve K.K.'nın, tehdit ve cebir veya tehdit kullanarak bir kimsenin inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme suçlarını işledikleri belirtildi.
S.K. ve K.K.'nın atılı suçlardan 1 yıl 3 aydan 5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmaları istenen iddianame, İstanbul Anadolu 33. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilerek duruşma günü verildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Sağlık müdürlüğündeki 'zimmet' davasında 2 sanığa tahliye
29 Ocak 2020 14:13
|12 gündür kayıp sanılıyordu, cezaevinde çıktı
29 Ocak 2020 13:44
|Başkent'te sahte rapor operasyonu: 11 gözaltı
29 Ocak 2020 12:14
|Hukuk bürosu çalışanı genç kız, kazada hayatını kaybetti
29 Ocak 2020 11:23
|Zehirlenerek öldürülen köpeklerin katili aranıyor
29 Ocak 2020 11:12
|Kefenli cenazeyi taksiyle taşıdı, polis müdahale etti
29 Ocak 2020 11:04
|Ankara emniyeti sahte rapor çetesini çökertti
29 Ocak 2020 10:34
|Şevket Çoruh'a soruşturma... Ben yazmadım!
29 Ocak 2020 09:23
|İBB'nin mazot tankeri beş metrelik duvardan aşağıya devrildi
28 Ocak 2020 18:41
|4 kız öğrencisini taciz ettiği öne sürülen öğretmen gözaltında
28 Ocak 2020 16:29