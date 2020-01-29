Başörtüsünü çıkarmak isteyen kardeşine tepkiye 5 yıl hapis

İstanbul'da başörtüsünü çıkarmak isteyen kadına tehditlerde bulunan kardeşi ve kardeşinin eşi hakkında 5 yıl hapis istemiyle dava açıldı.

Başörtüsünü çıkarmak isteyen ablasına hakaret ve tehdit içerikli mesaj atan kadın ve eşine,

'tehdit'

ve

'cebir veya tehdit kullanarak bir kimsenin inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme'

suçundan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, C.B. isimli kadının başörtüsünü çıkarmak istediğini söylediği iddiasıyla kız kardeşi S.K. ve eşi K.K. tarafından cep telefonundan atılan mesajla tehdit ve hakaret edildiği belirtildi.

Yaşam tarzına müdahale

S.K. ve eşi K.K.'nın WhatsApp üzerinden yolladığı mesajlar ile C.B.'nin yaşam tarzına müdahale ettikleri kaydedilen iddianamede, S.K. ve K.K.'nın, tehdit ve cebir veya tehdit kullanarak bir kimsenin inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme suçlarını işledikleri belirtildi.

S.K. ve K.K.'nın atılı suçlardan 1 yıl 3 aydan 5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmaları istenen iddianame, İstanbul Anadolu 33. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilerek duruşma günü verildi.