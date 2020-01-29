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2020 yılı BİLSEM öğretmen seçme ve atama mülakat randevuları açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığı, BİLSEM'e öğretmen seçiminde sözlü sınav randevu yerlerini açıkladı.
 29 Ocak 2020 09:57
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2020 yılı BİLSEM öğretmen seçme ve atama mülakat randevuları açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığı, BİLSEM'e öğretmen seçiminde sözlü sınav randevu yerlerini açıkladı.

2020 Yılı Bilim Ve Sanat Merkezlerine Öğretmen Seçimi Sözlü Sınavı İçin Sınav Randevu Bilgisi

Randevu bilgisi için TIKLAYINIZ
Memurlar.Net
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