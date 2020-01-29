2020 yılı BİLSEM öğretmen seçme ve atama mülakat randevuları açıklandı
Milli Eğitim Bakanlığı, BİLSEM'e öğretmen seçiminde sözlü sınav randevu yerlerini açıkladı.
|29 Ocak 2020 09:57
|Yazdır
Milli Eğitim Bakanlığı, BİLSEM'e öğretmen seçiminde sözlü sınav randevu yerlerini açıkladı.
2020 Yılı Bilim Ve Sanat Merkezlerine Öğretmen Seçimi Sözlü Sınavı İçin Sınav Randevu Bilgisi
Randevu bilgisi için TIKLAYINIZ
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Liselere girişte MEB'in en zor yılı
29 Ocak 2020 09:39
|MEB'den 'Delphi' eğitimleri ile ilgili iddialara yalanlama
28 Ocak 2020 14:38
|MEB, deprem bölgesinde psikososyal destek eğitimi uygulamaya koydu
28 Ocak 2020 09:57
|'Öğretmenlik Meslek Kanunu en kısa sürede çıkacak'
27 Ocak 2020 15:31
|MEB, tayini çıkmayan öğretmenlere il/ilçe emri hakkı verecek mi?
27 Ocak 2020 14:47
|Milli sporcular arasından alınacak öğretmenler için başvuru başladı
27 Ocak 2020 10:07
|Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğüne atama
24 Ocak 2020 19:41
|Rehber kitaptaki çizimlerle ilgili Bakan Selçuk'tan açıklama
24 Ocak 2020 18:02
|Yurt dışına 55 okutman seçiminde ilk aşama sonuçları belli oldu
24 Ocak 2020 16:50
|LGS sınavına yönelik yeni örnek soru kitapçığı yayımlandı
24 Ocak 2020 10:29