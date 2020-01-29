Oyun parklarına Kamu Denetçiliği Kurumu sayesinde ulaştılar
|29 Ocak 2020 10:13
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Oyun ekipmanlarının kırık olması nedeniyle parkta oyun oynayamayan çocuklar, bir öğrencinin Kamu Denetçiliği Kurumu'na (KDK) yaptığı başvuruyla yeni parklarına kavuştu.
KDK'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Sinop'ta yaşayan bir ortaokul öğrencisi, mahallesindeki parklarda bütün oyun ekipmanlarının kırık ya da eksik olması nedeniyle arkadaşlarıyla oyun oynayamadıkları gerekçesiyle kuruma başvurdu.
Kurumun çocuklar için hazırladığı internet sitesi üzerinden yapılan başvuruda çocuklar, oyun haklarının kısıtlanamayacağını belirterek, parklardaki oyuncakların tamir edilmesini ve yenilenmesini istedi.
Gelen başvuruyu inceleyen ve Sinop'un Boyabat Belediyesiyle görüşmeler gerçekleştiren KDK'nin talebi üzerine belediye yetkilileri, söz konusu mahalledeki parkları gezerek eksiklikleri tespit etti.
Mahalledeki 5 farklı parkta yenileme çalışmaları başlatan belediye ekipleri, kısa zamanda zarar görmüş ekipmanları değiştirerek eksiklikleri giderdi. Belediye tarafından yapılan yenileme çalışmaları, KDK'ye iletilerek sorunun çözümlendiği ifade edildi.
Böylece sorunları çözüme kavuşan çocukların oyun hakları güvence altına alındı.
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