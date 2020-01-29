Çin'den gelen yolcular termal kameralarla kontrol edildi

Koronavirüs salgını nedeniyle İstanbul Havalimanı'na Çin'den gelen tarifeli uçakların yolcuların termal kameralarla kontrolden geçirilmesine devam ediliyor.

Bu sabah, Çin'den tarifeli uçakla havalimanına gelen yolcular, terminalden pasaport kontrol noktalarına yönlendirildi.

Sağlık Bakanlığı Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından daha önceki günlerden yapılan uygulamalardan farklı olarak iki ayrı noktada termal kameralar kuruldu.

Daha önceki günlerde taramalar tek kamera ile yapılıyordu. Taramada görev alan personelin sayısının da arttırıldığı öğrenildi.

Vücut ısısı 38 derecenin üstünde olan kişilerin kameralarla tespitinin amaçlandığı uygulamada herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadı.

THY'nin Çin uçuşlarından dönen görevli kabin ekibinin maske ve eldiven kullandıkları görüldü.