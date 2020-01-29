Ankara emniyeti sahte rapor çetesini çökertti
|29 Ocak 2020 10:34
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Ankara Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ücret karşılığında sahte iş görmezlik raporu düzenleyen ve bazı kurum ve kuruluşlara işe sokma vaadiyle vatandaşı dolandıran çeteye operasyon düzenledi. Operasyonda 11 zanlı gözaltına alınarak emniyete götürüldü.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Sahtecilik Büro Amirliği ekipleri yürüttüğü çalışma sonucunda bazı kişilere sahte iş görmezlik raporu çıkaran ve vatandaşları da bazı kurum ve kuruluşlara yerleştirme vaadiyle dolandıran çeteyi çökertti. Polis ekipleri 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen baskınlarda 11 zanlı gözaltına alınırken, bunlardan 3'ünün kamu hastanelerinde görevli olduğu ortaya çıktı. Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda farklı kişiler adına düzenlenmiş ve özellikle Ankara'daki çeşitli hastanelerin isimlerinin kullanıldığı sahte iş görmezlik raporları ile bir adet uzun namlulu silah ele geçirildi.
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