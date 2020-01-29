İş müfettişi kararnamelerinin çıkarmamasının Devlete maliyeti ne kadar?
|29 Ocak 2020 11:02
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Memurlar.net'te daha önce haberleştirildiği üzere, yeterliliği geçen iş müfettişlerinin kararnameleri ne yazık ki Cumhurbaşkanlığından çıkmaktadır.
Kararnameler çıkmadığı için davalar açılmış ve bir çok dava kazanılmıştır. Kazanılan davalardan dolayı Devlet yüksek miktarda tazminat ödemek zorunda kalmıştır.
İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, kararnameleri çıkmayan iş müfettişlerinin kaç adet dava açtığını, bu açılan davalardan dolayı Devletin ne kadar vekalet ücreti ödemek zorunda kaldığını ve ödenen vekalet ücretinin sorumlu personele rücu edilip edilmediğini sordu.
İşte Bakan Zehra Selçuk'un cevaplaması istemiyle verilen 7 maddelik soru önergesi
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