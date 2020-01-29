Wuhan'da Türkler tahliye ediliyor
Pekin Büyükelçisi Emin Önen, "Birkaç gün içinde 32 vatandaşımızı aileleriyle Çin'den tahliye edeceğiz" ifadelerini kullandı.
|29 Ocak 2020 10:46
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Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi Emin Önen, NTV'nin canlı yayınına telefonla bağlanıp koronavirüs hakkında çok önemli açıklamalarda bulundu. Önen, Çin'de yaşayan 32 Türk vatandaşın aileleriyle birlikte tahliye edileceğini duyurdu.
Önen, "Birkaç gün içinde 32 vatandaşımızı aileleriyle Çin'den tahliye edeceğiz" ifadelerini kullandı.
KARANTİNAYA ALINACAKLAR
Büyükelçi, herhangi bir vatandaşımızda koronavirüsün bulaşmadığını belirterek, Çin'den Türkiye'ye tahliye edilecek vatandaşların karantinaya alınacağını duyurdu.
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