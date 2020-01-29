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Gram altın 300 lira seviyelerinde

Gram altın 299,9 lira, çeyrek altın 492 lira ve Cumhuriyet altını 2.010 liradan işlem görüyor
 29 Ocak 2020 10:59
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Gram altın 300 lira seviyelerinde

Altının gram fiyatı, yüzde 0,1 artışla 299,9 lira seviyesinde bulunuyor.

Gram altın, dün, altının ons fiyatı ve dolar kurundaki düşüşe paralel değer kaybederek günü önceki kapanışın yüzde 0,9 altında 299,7 liradan tamamladı.

Bugüne yükselişle başlayan altının gram fiyatı, saat 10.50 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 299,9 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 492 lira, Cumhuriyet altını da 2.010 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise aynı dakikalarda önceki kapanışa göre yatay seyirle 1.568,6 dolardan işlem görüyor.

Analistler, Çin'de koronavirüs kaynaklı ölümlerin artmasının yatırımcıları tedirgin ettiğini ve risk algısının yüksek seyretmesinde önemli rol oynadığını ifade etti.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) politika faizi toplantısında görece güvercin duruşun korunacağının ve faizlerin sabit bırakılacağının beklendiğini dile getirdi.

Artan jeopolitik risklerle beraber merkez bankalarının gevşek para politikasına devam etmesinin altın fiyatlarını yukarı yönlü desteklediğini belirten analistler, teknik açıdan ons altında 1.586 doların direnç, 1.560 doların destek, gram altında ise 297-305 lira aralığının izleneceğini kaydetti.
Anadolu Ajansı
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