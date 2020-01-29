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'Türkiye'de ilaç güvenliği tartışmalı hale geldi'

"Hastalarımız yanlış ilaç dayatması sebebiyle hem sakat kalmakta hem de yaşamlarını kaybetmektedir"
 29 Ocak 2020 11:02
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'Türkiye'de ilaç güvenliği tartışmalı hale geldi'

CHP Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin, Türkiye'de ilaç güvenliğinin tartışmalı hale geldiğini öne sürerek, "Hastalarımız yanlış ilaç dayatması sebebiyle hem sakat kalmakta hem de yaşamlarını kaybetmektedir." dedi.

Şahin, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'de ilaç güvenliği konusunda, son 15 günde doktorların ve vatandaşların aklında bazı soru işaretleri oluştuğunu belirterek, 7 Ocak'ta Isparta'da anestezi ilacı nedeniyle 1 vatandaşın hayatını kaybettiğini, 6 kişinin de yoğun bakımda tedaviye alındığını söyledi.

Sağlık Bakanlığına bağlı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun internet sitesindeki duyurulara göre söz konusu ilacın 7 ayda 5 defa geri çekildiğini ve 7 kez de kullanımının durdurulduğunu anlatan Şahin, geri çekme gerekçelerinde ilacın insan sağlığına uygun olmadığı anlamına gelen ifadeler bulunduğunu dile getirdi.

Şahin, söz konusu ilacı üreten firmanın 3 ilacının daha geri çekildiğine işaret ederek, "Kurum, 1 yıllık süreçte 23 tane ilacı geri çekiyor. Bunların 8'i aynı firmaya ait, 5'i de hastaların yaşamını kaybetmelerine neden olan anestezi ilacının geri çekilmesi. Hastanın ölümüne sebep olan ilaç parti parti çekilmiştir, topyekün geri çekme yapılmamıştır ve topyekün ilacın üretim safhasından son kullanıcıya kadar olan kısmında bir değerlendirmeye alınmamıştır." diye konuştu.

CHP'li Şahin, 17-18 Ocak'ta Kırıkkale'de bir hastanede, onkoloji hastalarına yönelik bir ilacın göz hastalarının tedavisinde kullanılması nedeniyle 15 hastanın görme kaybına uğradığını ifade ederek, "Hastalarımız yanlış ilaç dayatması sebebiyle hem sakat kalmakta hem de yaşamlarını kaybetmektedir." dedi.

Bakanlık tarafından söz konusu ilacın, göz hekimlerince kullanımının zorunlu kılındığını savunan Şahin, şöyle devam etti:

"Bakanlık uygun olmayan ilaç formlarının kullanımını hem hekimlere dayatmış hem de göz için ruhsatlandırmamıştır. Üstelik firmaya yaptığı baskı sonrasında Şubat 2019'dan itibaren ilacın ürün bilgisinde 'bu ilacın göz için kullanılması uygun değildir.' ibaresi kaldırılmıştır. Sorun ilacın etkinliğinden değil, kullanım güvenliğinden kaynaklanmaktadır. İlaçların insan sağlığı açısından güvenirliği hem hekimler hem de hastalar tarafından tartışmalı hale gelmiştir."

Sağlık Bakanlığının "bazı ilaçların ekonomik olduğu gerekçesiyle kullanılmasını istediğini" iddia eden Fikret Şahin, sağlıkta asıl tasarruf yapılması gereken kısmın şehir hastaneleri olduğunu savundu.
Anadolu Ajansı
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