Kayıp başvurusunda bulunulmuştu, cezaevinde çıktı
Antalya'nın Alanya ilçesinde ailesi tarafından "kaybolduğu" bildirilen genç, cezaevinde bulundu.
|29 Ocak 2020 11:04
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Antalya'nın Alanya ilçesinde ailesi tarafından "kaybolduğu" bildirilen genç, cezaevinde bulundu.
Yeniköy Mahallesi'nde ailesiyle yaşayan 23 yaşındaki M.K, 17 Ocak'ta çıktığı evine dönmeyince ailesi telaşlandı.
Jandarma "kayıp" başvurusunda bulunan aileye, kısa süren araştırma sonucu oğullarının cezaevinde olduğunu söylendi.
Başka bir iş için Alanya Adliyesine giden M.K'nin mala zarar verme suçundan arandığı tespit edilince, çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı öğrenildi.
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