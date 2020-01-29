Seferberlikle 1 milyonu aşkın vatandaş okuryazar oldu
|29 Ocak 2020 11:04
|Yazdır
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan tarafından başlatılan "Okuryazarlık Seferberliği" kapsamında eğitimlere katılanların sayısı 1 milyonu aştı.
AA muhabirinin Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) yetkililerinden aldığı bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde 1 Şubat 2018'de açıklanan ve 2. yılı tamamlanacak olan Okuryazarlık Seferberliği ile Türkiye'de okuryazarlık oranlarının artırılması konusunda önemli başarılar kaydedildi.
Halk eğitim merkezlerinde rutin olarak yürütülen yetişkin okuma yazma çalışmaları, 5 Şubat 2018'de yayınlanan Okuryazarlık Seferberliği Genelgesi ile hız kazandı.
Kurslar, halk eğitim merkezlerinde, okullarda, mahalle ve köy muhtarlıklarında, ceza ve infaz kurumlarında ve hasta vatandaşlar için zaman zaman evlerde ve hastanelerde açıldı.
Bu kapsamda Okuryazarlık Seferberliği kapsamında 2018 ve 2019 yılları arasında hiç okuma yazma bilmeyenler için yoğunlaştırılmış temel düzey okuma yazma ve 2. kademe okuma yazma kursu ve seviye tespit sınavları açıldı, bu kurslarda toplam 1 milyon 13 bin 634 kişi eğitim aldı.
Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünün koordinasyonunda devam eden seferberlik kapsamında, okuma yazmayı hiç bilmeyen 822 bin 795 vatandaşın ilk kez eli kalem tuttu.
Seferberlikte okuma yazma kurslarına en çok katılımı, 834 bin 789 kişi ile kadınlar gösterdi.
- Mobil uygulamalarla kursiyerlere destek
Okuryazarlık Seferberliği çalışmalarına destek olmak amacıyla Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Eğitim Bilişim Ağı (EBA) tarafından OKU-YAZ adlı mobil uygulama hizmete sunuldu. Ders videoları, EBA'da yayımlanmaya başladı.
Seferberlik kapsamında eğitim materyallerinin basımı ve dağıtımı yapıldı.
Bir süredir Türkiye'de bulunan ve Türkçe'yi belli bir düzeyde öğrenen geçici koruma altındaki Suriyeli ve yabancı uyruklu bireylerin de okuryazarlık seferberliği çerçevesindeki kurslardan yararlanmalarına imkan sağlandı.
Seferberlik, okuma yazma öğrenmek isteyen tüm vatandaşlara ulaşıncaya kadar devam edecek.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|İş garantili meslek liseleri projesi hayata geçiyor
29 Ocak 2020 07:45
|AÜ'nden rekor; 5 milyon sınav kağıdı 5 günde okundu
24 Ocak 2020 21:30
|Bakan Selçuk, sınavsız sistem için gereken şartları açıkladı
24 Ocak 2020 09:08
|Tatilde gününü planlamayı öğrenmesi 'çocuğun en önemli kazanımı olur'
22 Ocak 2020 11:49
|Çocuklara anayasayı masalsı bir dille öğretiyor
20 Ocak 2020 20:58
|Özel okullara teminat için yasa teklifi geliyor
20 Ocak 2020 09:09
|YKS'ye başvuranların yüzde 25'i bölümünden memnun değil
18 Ocak 2020 22:31
|Yabancı öğretim elemanı istihdamı esaslarını yeniden belirlendi
18 Ocak 2020 17:40
|'Yarıyıl tatili kültürel aktivitelerle geçirilebilir'
18 Ocak 2020 16:46
|'Çocuğunuzla yapıcı ve güven esasına dayalı iletişim çok önemli'
17 Ocak 2020 12:55