Karabağlar Belediyesi, 50 zabıta memuru alımını bekletiyor
|31 Ocak 2020 11:00
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2019/2 KPSS tercihlerinde, İzmir Karabağlar Belediyesinin 50 zabıta memuru kadrosu yer aldı.
Tercihte bulunan adaylar, KPSS puan üstünlüğüne göre, ÖSYM tarafından yerleştirildi.
Sonuçlar 20 Aralık 2019 tarihinde ilan edildi.
Ancak, İzmir Karabağlar Belediye başkanı Muhittin Selvitopu, aradan geçen 40 günlük süreye rağmen, yerleşen adayları göreve başlatmamıştır.
Alımın iptal edilebileceğine yönelik söylentiler ise adayları oldukça tedirgin etmektedi. 2 Ocak 2020 tarihinde belediyenin sitesinde konan "atama için gerekli evraklara" ilişkin duyuru 3 saat sonra belediyenin internet sitesinden çıkarılmıştır.
Adaylar, KPSs puan üstünlüğüne göre yapılan yerleştirme işleminin tamamlanmasını talep ediyor
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