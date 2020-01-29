Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
Zehirlenerek öldürülen köpeklerin katili aranıyor
Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde çok sayıda köpeğin zehirlenerek öldürülmesinin ardından yetkililer şüphelileri yakalamak için çalışma başlatırken, güvenlik kameraları tek tek inceleniyor.
|29 Ocak 2020 11:12
|Yazdır
Seyitgazi ilçesinde henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı çok sayıda köpek zehirlenerek öldürüldü. İlçe meydanında bazı köpeklerin öldüğünü, bazılarının ise acı içinde can çekiştiğini gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. Birçok farklı noktada ölmüş köpek gören ilçe halkı da durumdan tedirgin oldu. Hayatını kaybeden köpeklerin leşlerinin, Seyitgazi Belediyesi ekipleri tarafından toplanarak ilçe çöplüğüne atıldığı belirtiliyor.
Olayla ilgili Seyitgazi İlçe Kaymakamlığı ile İlçe Emniyet Amirliği tarafından inceleme başlatıldı. Şüphelilerin bulunması için başlatılan çalışmalarda, güvenlik kameraları da tek tek inceleniyor. Çalışmalar sonrasında köpekleri zehirleyen şüpheli veya şüpheliler tespit edilecek.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Sağlık müdürlüğündeki 'zimmet' davasında 2 sanığa tahliye
29 Ocak 2020 14:13
|12 gündür kayıp sanılıyordu, cezaevinde çıktı
29 Ocak 2020 13:44
|Başkent'te sahte rapor operasyonu: 11 gözaltı
29 Ocak 2020 12:14
|Hukuk bürosu çalışanı genç kız, kazada hayatını kaybetti
29 Ocak 2020 11:23
|Kefenli cenazeyi taksiyle taşıdı, polis müdahale etti
29 Ocak 2020 11:04
|Ankara emniyeti sahte rapor çetesini çökertti
29 Ocak 2020 10:34
|Başörtüsünü çıkarmak isteyen kardeşine tepkiye 5 yıl hapis
29 Ocak 2020 09:41
|Şevket Çoruh'a soruşturma... Ben yazmadım!
29 Ocak 2020 09:23
|İBB'nin mazot tankeri beş metrelik duvardan aşağıya devrildi
28 Ocak 2020 18:41
|4 kız öğrencisini taciz ettiği öne sürülen öğretmen gözaltında
28 Ocak 2020 16:29