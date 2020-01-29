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Hukuk bürosu çalışanı genç kız, kazada hayatını kaybetti
Antalya'da otomobilin çarptığı genç kız hayatını kaybetti.
|29 Ocak 2020 11:23
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Antalya'da otomobilin çarptığı genç kız hayatını kaybetti.
C.A. yönetimindeki 07 AAE 30 plakalı otomobil, Kemer ilçesi Göynük Mahallesi Değirmendere kavşağında yolun karşısına geçmeye çalışan Elif Sarı'ya (18) çarptı.
Kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekibince hastaneye kaldırılan Sarı, müdahale rağmen kurtarılamadı.
Bir hukuk bürosunda çalıştığı öğrenilen Sarı'nın cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
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