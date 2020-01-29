3.003 sağlık personelinin il dışı tayin sonuçları belli oldu
Sağlık Bakanlığı, İsteğe Bağlı İl Dışı Tayin Sonuçlarını Açıkladı
|29 Ocak 2020 11:39
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Sağlık Bakanlığı, İsteğe Bağlı İl Dışı Tayin Sonuçlarını Açıkladı
Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün sitesinde yapılan açıklamada; 2020 Yılı Ocak Dönemi İsteğe Bağlı İller Arası Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Kurasında yerleşenlerin ayrılışları atanma tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içerisinde yapılacağı, aksi takdirde bu sürenin sonunda atamaları iptal edileceği, ancak 30 (otuz) gün içerisinde ayrılmayacaklarına dair yasal mazeretlerini belgelendirmeleri halinde atamaları iptal edilmeyeceği belirtildi.
3.003 kişilik yerleşen listesi içöin tıklayınız.
İl dışı tayin sonuçlara dair paylaşımları görmek için tıklayınız.
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