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Camiler rüzgarla kendi enerjisini üretecek

Karadeniz Teknik Üniversitesi ile Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesinden bir grup akademisyenin hayata geçiriceği proje kapsamında camilerin alem kısımlarına yerleştirilecek düşey eksenli rüzgar türbini ile kendi enerjisini üretmesi amaçlanıyor
 29 Ocak 2020 11:36
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Camiler rüzgarla kendi enerjisini üretecek

- Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) ile Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesinden (KSÜ) bir grup akademisyen tarafından hazırlanan "Düşey Rüzgar Türbinine Sahip Cami Alemi Projesi" kapsamında, camilerin kendi enerjisini üretmesi hedefleniyor.

KSÜ Makine Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ahmet Kaya ve öğretim görevlisi Muhammed Safa Kamer ile KTÜ Teknoloji Transferi Uygulama ve Araştırma Merkezinden öğretim görevlisi Kerim Sönmez, camilerin kendi elektriğini üretmesi için proje geliştirdi.

Proje kapsamında, camilerin minare ve çatısında yer alan alem kısımlarına yerleştirilecek düşey eksenli rüzgar türbini ile elektrik üretimi amaçlanıyor. Tasarımı ve patent başvurusu yapılan projenin hem prototipinin oluşturulması hem de kent genelinde yapımı devam eden camilere uygulanması planlanıyor.

Öğretim görevlisi Kerim Sönmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, projenin camilerin gereksinim ve ihtiyaçları göz önüne alınarak belirlendiğini söyledi.

Türkiye'deki cami sayısına dikkati çeken Sönmez, şöyle devam etti:

"Camilerin elektrik ve diğer ihtiyaçları için halktan yardımlar toplanıyor ya da devletimiz tarafından yardımlar yapılıyor. Bu proje aslında bir ihtiyaçtı. Sadece yardımlarla değil de kendi elektriğini üreten, kendi ihtiyaçlarını karşılayabilen bir yapı tasarımı ortaya çıktı. Buradan yola çıkarak camilerin minare ve çatısında yer alan alem kısımlarına düşey eksenli bir rüzgar türbini ekledik. Bu rüzgar türbinine ise konik veya silindir şekilde tasarımlar yaptık ve bu vesileyle kendi elektriğini üretebilecek camiler kazandırmaya çalıştık."

Projenin fikir değerlendirme ve tasarım aşamasının 3 ay sürdüğüne dikkati çeken Sönmez, "Projenin çalışıp çalışmadığını denedik. Analizlerini yaptık ve karşınıza kullanılabilecek bir olgu çıktı." dedi.

Sönmez, projenin patent başvurusunun da geçen yıl sonunda yapıldığını aktardı.

- "Düşük rüzgar hızlarında da çalışabilmektedir"

Projenin sağlayacağı katkılara değinen Sönmez, "Tek bir minare ve caminin çatısına yerleştirilecek düşey eksenli türbin ile normal boyutlardaki bir caminin ihtiyacının tamamı karşılanabilecek. Hatta üretim kapasitesi artırılarak camiler ürettiği elektrikten para da kazanabilecek." ifadesini kullandı.

Sönmez, sistemin 2,5-3 kilovatsaatlik üretim kapasitesine ulaşabildiğine dikkati çekerek, "24 saat çalışacak bir sistem düşünüldüğünde günlük 40-60 kilovatsaat arasında üretim söz konusu. Normal boyutlardaki bir caminin aydınlatma ihtiyacı yaklaşık 1-1,5 kilovatsaat. Minare sayısı artarsa bu sistemin sayısı da çoğaltılabilir ve üretim kapasitesi artabilir." diye konuştu.

Düşey eksenli rüzgar türbininin konik ve silindirik yapısından dolayı rüzgarı her yönden alabilecek özellikte olduğunu vurgulayan Sönmez, "Bu yapısı ile düşük rüzgar hızlarında da çalışabilmektedir. Proje için önümüzdeki süreçte prototip üretme çalışması yapılacaktır. Hatta mevcut yapımı devam eden bir camiye uygulama yapılması düşünülmektedir. Kendi elektriğini üreten etkin enerjiye sahip camilerin yaygınlaşması ile bu yapılar değer kazanacaktır. Temiz enerji ile oluşturulacak bu kazanç ülkemiz ve toplumumuz adına önemli bir katma değer sağlayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Anadolu Ajansı
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