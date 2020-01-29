'Hukuku hiçe sayan bu tek taraflı planı reddediyoruz'
|29 Ocak 2020 12:54
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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Başkanı Donald Trump'ın Filistin-İsrail meselesine yönelik sözde barış planına ilişkin, "Filistin halkının haklarını ve uluslararası hukuku hiçe sayan bu tek taraflı planı reddediyoruz." ifadesini kullandı.
Kalın, yazılı açıklamasında, ABD yönetiminin Filistin-İsrail meselesine yönelik açıkladığı sözde barış anlaşmasının, Filistin halkının varlığını ve tarihini yok sayan yeni bir işgal planı olduğunu belirtti.
"Filistin halkının haklarını ve uluslararası hukuku hiçe sayan bu tek taraflı planı reddediyoruz." ifadesine yer veren Kalın, şunları kaydetti:
"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vurguladığı gibi Kudüs kırmızı çizgimizdir ve Filistin toprakları satılık değildir. Filistin'de adalet sağlanmadan Ortadoğu'da kalıcı barış temin edilemez. Adil olmayan bir planın yaşaması mümkün değildir. Bölgede barış ve güvenlik için İsrail'in işgal politikaları sona ermelidir. Uluslararası toplum, iki devletli çözümü ortadan kaldıran ve işgali ebedileştirmeyi hedefleyen bu hukuksuzluğu reddetmelidir. Türkiye, haklı davasında Filistin halkının yanında olmaya devam edecektir."
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