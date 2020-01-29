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Deprem bölgesi için bazı ödemelerin süresi uzatıldı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: Elazığ ve Malatya'da SGK pirim ödeme süresini 30 Nisan 2020 tarihine kadar uzattık. Ertelenen pirim borçlarını da 12'ye kadar faizsiz olarak taksitlendirme imkanı olacak. İşsizlik ödeneğini de öne çekerek 31 Ocak'ta ödemeye başlayacağız
 29 Ocak 2020 12:56
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Deprem bölgesi için bazı ödemelerin süresi uzatıldı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: "Elazığ ve Malatya'da SGK pirim ödeme süresini 30 Nisan 2020 tarihine kadar uzattık. Ertelenen pirim borçlarını da 12'ye kadar faizsiz olarak taksitlendirme imkanı olacak. İşsizlik ödeneğini de öne çekerek 31 Ocak'ta ödemeye başlayacağız."

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: "Bugüne kadar toplam bin 500'e yakın haneyi ziyaret etmiş durumdayız, 5 bin 500'e yakın vatandaşımızla da birebir görüşme yaptık. AFAD ve Kızılay ile koordineli şekilde ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyoruz"
Anadolu Ajansı
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