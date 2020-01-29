'Elazığ'da 118, Malatya'da da 20 acil yıkılacak binamız var'
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: Elazığ'da 118, Malatya'da da 20 acil yıkılacak binamız var
|29 Ocak 2020 12:58
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Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: Elazığ'da 118, Malatya'da da 20 acil yıkılacak binamız var
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, "Elazığ'da 58 yıkık, 568 ağır, 531 orta hasarlı bina var. Bu binaların 118'i acil yıkılacak. Malatya'da 430 yıkık, 4 bin 125 ağır hasarlı, 20 de acil yıkılacak binamız var." dedi.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, "Elazığ merkez, Sivrice ve Maden ilçesinde 58 yıkık, 568 ağır, 531 orta hasarlı bina var. Bu binaların 118'i acil yıkılacak. Malatya'da, Battalgazi, Doğanyol, Kale, Pütürge ve Yeşilyurt'ta 430 yıkık, 4 bin 125 ağır hasarlı, 20 de acil yıkılacak binamız var." dedi.
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