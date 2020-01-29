1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Boydak Holding yöneticilerine FETÖ'den mahkumiyet kararı istinaftan geçti

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi, FETÖ'den yargılanan Boydak Holding üst yöneticisi Memduh Boydak'ın da aralarında bulunduğu 8 sanık hakkında verilen mahkumiyet kararını hukuka uygun buldu, sanık ve avukatlarının başvurularını esastan reddetti
 29 Ocak 2020 13:01
Yazdır
Boydak Holding yöneticilerine FETÖ'den mahkumiyet kararı istinaftan geçti

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) kapsamında yargılanan eski Boydak Holding yöneticilerine verilen mahkumiyet kararı, Ankara Bölge Adliye Mahkemesince yerinde bulundu.

"Silahlı terör örgütü yöneticiliği" ve "silahlı terör örgütüne üyelik" suçlarından yargılanan sanıklar hakkında Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesince verilen hüküm, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesi tarafından karara bağlandı.

Kararda, ilk derece mahkemenin verdiği hükmün, usul ve esas yönünden hukuka aykırılığının bulunmadığı vurgulandı.

Yargılama aşamasında eksiklik olmadığına ve ispat bakımından değerlendirmenin yerindeliğine işaret edilen kararda, delillerin hukuken geçerli ve elverişli olduğu bildirildi.

Kararda, mahkumiyet alanlara yönelik ceza artırım ve indirimlerin yasal gerekçeye dayandığı kaydedildi.

Bu nedenle sanık ve avukatlarının istinaf başvurularının esastan reddinin kararlaştırıldığı anlatılan kararda, Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesinin mahkumiyet kararlarının yerinde olduğunun altı çizildi.

Ceza Dairesi, gerekçeli kararla sanıkların tutukluluk halinin devamına hükmetti.

- Hüküm

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesince 12 Temmuz 2018'de görülen karar duruşmasında, eski Boydak Holding üst yöneticisi Memduh Boydak'a "silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçundan 18 yıl, holdingin eski yöneticileri Mustafa, Bekir, Erol ve İlyas Boydak ile Murat Bozdağ'a "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 7 yıl 6 ay, holdingin eski yönetim kurulu başkanı Hacı Boydak'a aynı suçtan 11 yıl 10 ay 15 gün, eski holding yöneticisi Şükrü Boydak'a ise aynı suçtan 10 yıl hapis cezası verildi.

Heyet, sanık Halit Bayhan'ın ise delil yetersizliğinden beraatine hükmetti.

Mahkeme heyeti ayrıca sanıklar Memduh, Hacı, Şükrü, Mustafa, Bekir, İlyas, Bekir ve Erol Boydak ile Murat Bozdağ'ın, kayyum yetkilerinin devredildiği TMSF tarafından yönetilen holding ve şirketlerde bulunan hisselerinin müsaderesini kararlaştırdı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Paris eski askeri ataşesi hakkında istenen ceza belli oldu
29 Ocak 2020 11:08		 FETÖ şüphelisi eski öğretmen, illegal yolla öğretmenlik yaparken yakalandı
29 Ocak 2020 04:38
FETÖ şüphelisi yol kontrolünde yakalandı
28 Ocak 2020 23:56		 FETÖ'den aranan eski öğretmen yakalandı
28 Ocak 2020 23:22
FETÖ'den gözaltına alınan 12 kişiden 3'ü tutuklandı
28 Ocak 2020 21:16		 142 sanıklı darbe girişimi davasına devam edildi
28 Ocak 2020 20:51
Vezneciler'deki terör saldırısı davasında savcı ağırlaştırılmış müebbet istedi
28 Ocak 2020 18:19		 PKK'lı terörist, uzman çavuşun aracından çıktı
28 Ocak 2020 18:09
Şok mangasını inkar edip mağdur öğrencileri suçladı
28 Ocak 2020 17:46		 Yunanistan'a kaçmaya çalışan 6 FETÖ şüphelisi yakalandı
28 Ocak 2020 17:44
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
14:16 - Bylock'ta, CGNAT kayıtları tek başına delil olmaz kararı14:13 - Sağlık müdürlüğündeki 'zimmet' davasında 2 sanığa tahliye14:11 - Meteorolojiden karla karışık yağmur ve kar uyarısı14:09 - Üs bölgeleri Sarp kulesiyle korunacak14:05 - İstanbul'daki ağır hasarlı okul binaları yıkılacak14:02 - Bakan Selçuk: Sınav baskısı azaltılacak14:00 - Okullarda, taşınır kontrol yetkilisi kim olmalı? İşte MEB'in resmi görüşü13:58 - Yeni Malatya Stadyumu depremden etkilenmedi13:50 - Meteoroloji o bölgeyi uyardı... Sağanak, kar ve fırtına bekleniyor13:48 - INTERPOL'e akredite olan üniversite adli tıp laboratuvarı
13:44 - 12 gündür kayıp sanılıyordu, cezaevinde çıktı13:40 - Depremde ağır hasar gören Emniyet Müdürlüğü binası yıkılıyor13:33 - 'Sözde Orta Doğu barış planı' TBMM'de ortak bildiri ile kınanacak13:31 - Beyaz eşya sektörü ÖTV muafiyeti istiyor13:28 - Kedinin cep telefonundan fare ile oyunu kahkahaya boğdu13:25 - THY'den Çin uçuşları hakkında açıklama13:20 - Ak Partili Çelik: İmamoğlu tatile giderken Elazığ'a uğramış13:13 - Borsa, günün ilk yarısında yükseldi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk 'Herkes üniversite okumak zorunda değil. Meslek liselerine olumsuz yaklaşmamalıyız' dedi. Katılıyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
3 yıl boyunca dışardan uzman erbaş alımı olmayacak
Motorine ÖTV düzenlemesiyle 13 kuruş zam yapıldı
Acun, Soylu ile konuşmasının yanlış anlaşılmasına tepki gösterdi
Üniversiteyi kazandı, diplomadaki şerh hayallerini suya düşürdü
Şevket Çoruh'a soruşturma... Ben yazmadım!
3.003 sağlık personelinin il dışı tayin sonuçları belli oldu
Araç alım satımında elden para verme dönemi sona eriyor
Deprem bölgesinde okulların açılış tarihi değiştirildi
Prof. Ercan o bölge için uyardı: Deprem olabilir!
Çin'de görev yapan Türk öğretmen: Kilolarca pirinç aldılar
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
batıl inanç 1
8341 8342 8343 8344 7
tolga ciğerci'nin haksız verilen penaltıyı kabul etmemesi 2
Ziya selçuk tan büyük ümitler besledik 1
ömer ipek 3
simit 3
oje 5
sevgi 1
10 dakikaya oradayım yalanı 8
felaket 1
SON İLANLAR
Marmaris Polisevi İşçi Alım İlanı
Bolu Milli Eğitim Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Şarköy Belediyesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
TBMM 197 personel alacak
Zonguldak Kilimli SYDV Geçici 2 İşçi Alacak
Şanlıurfa Beltur 20 İşçi Alacak
Samsun Çarşamba İmar Geçici 1 İşçi Alacak
Muğla AHİ-BEL 1 İşçi Alacak
Manisa Besot Geçici 4 İşçi Alacak
Kırklareli Büyükmandıra Belediyesi 9 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Sincan Simya Kurs Merkezi Matematik Öğretmeni Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam