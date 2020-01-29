Ak Partili Çelik: İmamoğlu tatile giderken Elazığ'a uğramış

Ak Parti sözcüsü Ömer Çelik, açıklamalarda bulundu.

Ömer Çelik'in açıklamalarından satır başları;

"Diyarbakır annelerinin, kendi çocuklarını kaybeden annelerin Elazığ'da desteği önemlidir. Bir kere daha depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyoruz."

"Maalesef Belçika'da teröre doğrudan destek anlamına gelebilecek gelişmeler yaşanıyor. Bunlar terör örgütü PKK'yı iç mücadele devlet dışı bir aktör olarak tanımlıyor. Bu tutum resmi bir devlet ile terör örgütünü bir tutmak gibi hukuk dışı bir durumdur."

"Bu anlayışın insanlar için ne kadar tehlikeli olabileceğini görüyor. Açıktan AB'nin terör örgütü olarak kabul ettiği, çocukları dağa kaçıran ve uyuşturucu faaliyetlerini yürüten bir örgütü Belçika yargısının aklama çalışması, Belçika hükümetinin yargısının bozulmasının göstergesidir."

"Bu karara bakarsanız bu DAEŞ'i terör örgütü olmaktan çıkarır. Yargının hiçbir hukuki angajmanı dinlemediğini gösteririr."

"Bu akıl dışı karar tepki göstermeye ve terörle mücadeleyi savunmaya devam edeceğiz. Bu karar Belçika yargısı için ağır bir lekedir."

"Dün gece saatlerinde Başkan Trump, adına barış planı denilen ama barışla hiçbir alakası olmayan bir plan açıkladı. İsrail geçici Başbakanı Netanyahu ile çeşitli kişilere referans verdiler. Burada Filistin halkının meşru talepleri hiçe sayılmıştır. Bu merşru bir işgal planıdır."

"İşgal altındaki Filistin topraklarında onları köleliştirme planıdır. Kudüs'ü İsrail'in bölünmez başkenti ilan ediyor. Flistin'in başkentini Doğu Kudüs ilan ediliyor. Filistinleririn varlığını yasadışı haline getiriyor. İsrailli yerleşimciler işgalciyken bir anda ev sahi oluyor. Netanyahu dün en çok şu cümleyi kullandı: 'Filistinli mülteciler artık ülkelerine dönemeyecekler'. Bu plan bir barış planı değil bir işgal planıdır."

"Bu tamamen yasadışı yerleşimlerin meşrulaştırılması anlamına geliyor. İsrail'in bir ırkçı devlet haline getirilmesi tüm dünyanın gözü önünde gerçekleştiriyor. Tüm dünya buna sessiz kalıyor ve adına demokrasi diyorlar."

"İsrail'in güdümü altında Filistinliler için sadece bir işgal yönetimi mekanizması vadedilmektedir."

"Abbas'ın Kudüs satılık değildir ifadeleri gayet yerindedir."

"Türkiye ABD'nin Kudüs ve Golan kararlarına karşı tüm dünya nezdinde büyük bir diplomasi yürütmüştür. İslam dünyası, Avurpa birliği ile yoğun temaslar yürütüldü. İşgal altındaki yerleşim yerlerini meşrulaştırmaya çalışan planların barışa gibir katkı sağlamayacağı açıktır."

"İlk defa bir ABD başkanı Türkiye'ye sormadan Kudüs'e ilişkin tek taraflı bir plan açıkladı. Filistin'in fikri dinlenmeden tek taraflı bir plan yapılmıştı. Filistin'in hakkının daha fazla gasp edildiği bir platform kurulmuştur."

"Seçimlerde yeterli destek almayan ve hükümeti kuramayan Netanyahu'nun açıklamaları bile oldukça saldırgandır. Bu planda iki taraf yok, meşru karar yok."

"ABD çok uzun zamandır, işgal altındaki toprakları meşrulaştırma çabasındadır. ABD'nin tarafsızlık politikasının çok yara aldığını, bu planın yanlış olduğuunu ve açıklananınca çok tepki alacağını biliyorlardı."

"Amerika'nın barış planı ölü doğmuştur, hiç bir şekilde barışa hizmet etmesi söz konusu değildir."

"Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sıkça gündeme getirdiği Kudüs ve Ortadoğu hassasiyetimiz devam etmektedir. Barış müzakeresinin başlayabilmesi için İsrail'in işgal ve ilhak politikasının sona ermesi gerekmektedir. İsrail burada tersini yapmakta ve işggalini meşrulaştırma yapmaktadır. Ortada bir müzakere olacaksa iki tarafta masaya oturmalıdır."

"Biz Kudüs'ün Filistin'in başkenti olduğu bir anlaşma için çalışacağız. Filistin'in desteklemediği hiçbir planı desteklemeyeceğiz."

"İslam coğrafyası tarafından utanç verici olan ve anında reddedilecek bu plana karşı olarak çalışacağız. Bu plan Filistinlilerin köleleştirilmesini amaçlamaktadır. Bu plana destek vermek utanç vericidir. Mısır, Filistin davasına en bağlı olan devletlerden biridir. Her zaman Filistin davasına ilişkin adım atmak orada öncelik olmuştur. Dün yapılan açıklamda, Mısır'ın bu işgal planını desteklemesi, Mısır devletinin Mısır halkına olan hakaretidir."

"Kudüs Fisitin'in başkenti olarak ele alındığı bir plan elzemdir. Birleşmiş Milletle uyarınca bir plan vardı. Bu pervasız bir işgal planıdır ve bu planı tamamen reddediyoruz."

SORU-CEVAP

"Tabi gördüğününz gibi İstanbul Belediye Başkanı Erzurum'a taile giderken Elazığ''a bir upramış, oraya özellikle gitmemiş. Partimiz köy köy gezerek Elazığ'daki depremzedelere yardım etmek için tüm gücüyle çalışmaktadır. Herkes kendine yakışanı yapar. Bizim arkadaşlarımız ilk günden beri sahadadır. Bu parti devletini çok konuşuyorlar. Ama kurum CHP ile kavramsallaşan bir tabirdir. Parti devleti denilince akla tarihta yaşanan acı verici olaylardan dolayı CHP gelmektedir. Ayrıca bir partinin devletin bankası olan İş Bankası'nda hissesi vardır. Onların bunu Hazine'ye devretmesi gerekir."

"(Deprem vergisi) Toplanan vergilerin çok daha fazlası deprem konusundaki çalışmalar için harcanmıştır."