1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Ak Partili Çelik: İmamoğlu tatile giderken Elazığ'a uğramış

Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Tabi gördüğünüz gibi İstanbul Belediye Başkanı Erzurum'a tatile giderken Elazığ'a bir uğramış, oraya özellikle gitmemiş.
 29 Ocak 2020 13:20
Yazdır
Ak Partili Çelik: İmamoğlu tatile giderken Elazığ'a uğramış

Ak Parti sözcüsü Ömer Çelik, açıklamalarda bulundu.

Ömer Çelik'in açıklamalarından satır başları;

"Diyarbakır annelerinin, kendi çocuklarını kaybeden annelerin Elazığ'da desteği önemlidir. Bir kere daha depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyoruz."

"Maalesef Belçika'da teröre doğrudan destek anlamına gelebilecek gelişmeler yaşanıyor. Bunlar terör örgütü PKK'yı iç mücadele devlet dışı bir aktör olarak tanımlıyor. Bu tutum resmi bir devlet ile terör örgütünü bir tutmak gibi hukuk dışı bir durumdur."

"Bu anlayışın insanlar için ne kadar tehlikeli olabileceğini görüyor. Açıktan AB'nin terör örgütü olarak kabul ettiği, çocukları dağa kaçıran ve uyuşturucu faaliyetlerini yürüten bir örgütü Belçika yargısının aklama çalışması, Belçika hükümetinin yargısının bozulmasının göstergesidir."

"Bu karara bakarsanız bu DAEŞ'i terör örgütü olmaktan çıkarır. Yargının hiçbir hukuki angajmanı dinlemediğini gösteririr."

"Bu akıl dışı karar tepki göstermeye ve terörle mücadeleyi savunmaya devam edeceğiz. Bu karar Belçika yargısı için ağır bir lekedir."

"Dün gece saatlerinde Başkan Trump, adına barış planı denilen ama barışla hiçbir alakası olmayan bir plan açıkladı. İsrail geçici Başbakanı Netanyahu ile çeşitli kişilere referans verdiler. Burada Filistin halkının meşru talepleri hiçe sayılmıştır. Bu merşru bir işgal planıdır."

"İşgal altındaki Filistin topraklarında onları köleliştirme planıdır. Kudüs'ü İsrail'in bölünmez başkenti ilan ediyor. Flistin'in başkentini Doğu Kudüs ilan ediliyor. Filistinleririn varlığını yasadışı haline getiriyor. İsrailli yerleşimciler işgalciyken bir anda ev sahi oluyor. Netanyahu dün en çok şu cümleyi kullandı: 'Filistinli mülteciler artık ülkelerine dönemeyecekler'. Bu plan bir barış planı değil bir işgal planıdır."

"Bu tamamen yasadışı yerleşimlerin meşrulaştırılması anlamına geliyor. İsrail'in bir ırkçı devlet haline getirilmesi tüm dünyanın gözü önünde gerçekleştiriyor. Tüm dünya buna sessiz kalıyor ve adına demokrasi diyorlar."

"İsrail'in güdümü altında Filistinliler için sadece bir işgal yönetimi mekanizması vadedilmektedir."

"Abbas'ın Kudüs satılık değildir ifadeleri gayet yerindedir."

"Türkiye ABD'nin Kudüs ve Golan kararlarına karşı tüm dünya nezdinde büyük bir diplomasi yürütmüştür. İslam dünyası, Avurpa birliği ile yoğun temaslar yürütüldü. İşgal altındaki yerleşim yerlerini meşrulaştırmaya çalışan planların barışa gibir katkı sağlamayacağı açıktır."

"İlk defa bir ABD başkanı Türkiye'ye sormadan Kudüs'e ilişkin tek taraflı bir plan açıkladı. Filistin'in fikri dinlenmeden tek taraflı bir plan yapılmıştı. Filistin'in hakkının daha fazla gasp edildiği bir platform kurulmuştur."

"Seçimlerde yeterli destek almayan ve hükümeti kuramayan Netanyahu'nun açıklamaları bile oldukça saldırgandır. Bu planda iki taraf yok, meşru karar yok."

"ABD çok uzun zamandır, işgal altındaki toprakları meşrulaştırma çabasındadır. ABD'nin tarafsızlık politikasının çok yara aldığını, bu planın yanlış olduğuunu ve açıklananınca çok tepki alacağını biliyorlardı."

"Amerika'nın barış planı ölü doğmuştur, hiç bir şekilde barışa hizmet etmesi söz konusu değildir."

"Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sıkça gündeme getirdiği Kudüs ve Ortadoğu hassasiyetimiz devam etmektedir. Barış müzakeresinin başlayabilmesi için İsrail'in işgal ve ilhak politikasının sona ermesi gerekmektedir. İsrail burada tersini yapmakta ve işggalini meşrulaştırma yapmaktadır. Ortada bir müzakere olacaksa iki tarafta masaya oturmalıdır."

"Biz Kudüs'ün Filistin'in başkenti olduğu bir anlaşma için çalışacağız. Filistin'in desteklemediği hiçbir planı desteklemeyeceğiz."

"İslam coğrafyası tarafından utanç verici olan ve anında reddedilecek bu plana karşı olarak çalışacağız. Bu plan Filistinlilerin köleleştirilmesini amaçlamaktadır. Bu plana destek vermek utanç vericidir. Mısır, Filistin davasına en bağlı olan devletlerden biridir. Her zaman Filistin davasına ilişkin adım atmak orada öncelik olmuştur. Dün yapılan açıklamda, Mısır'ın bu işgal planını desteklemesi, Mısır devletinin Mısır halkına olan hakaretidir."

"Kudüs Fisitin'in başkenti olarak ele alındığı bir plan elzemdir. Birleşmiş Milletle uyarınca bir plan vardı. Bu pervasız bir işgal planıdır ve bu planı tamamen reddediyoruz."

SORU-CEVAP

"Tabi gördüğününz gibi İstanbul Belediye Başkanı Erzurum'a taile giderken Elazığ''a bir upramış, oraya özellikle gitmemiş. Partimiz köy köy gezerek Elazığ'daki depremzedelere yardım etmek için tüm gücüyle çalışmaktadır. Herkes kendine yakışanı yapar. Bizim arkadaşlarımız ilk günden beri sahadadır. Bu parti devletini çok konuşuyorlar. Ama kurum CHP ile kavramsallaşan bir tabirdir. Parti devleti denilince akla tarihta yaşanan acı verici olaylardan dolayı CHP gelmektedir. Ayrıca bir partinin devletin bankası olan İş Bankası'nda hissesi vardır. Onların bunu Hazine'ye devretmesi gerekir."

"(Deprem vergisi) Toplanan vergilerin çok daha fazlası deprem konusundaki çalışmalar için harcanmıştır."


Ekrem İmamoğlu'nun kayak günlüğü
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Bakan Selçuk: Sınav baskısı azaltılacak
29 Ocak 2020 14:02		 'Sözde Orta Doğu barış planı' TBMM'de ortak bildiri ile kınanacak
29 Ocak 2020 13:33
Deprem bölgesindeki vatandaşlar ücretsiz sağlık hizmeti alabilecek
29 Ocak 2020 13:11		 Erdoğan: Kudüs'ün İsrail'e verilmesi kabul edilemez
29 Ocak 2020 13:02
'Elazığ'da 118, Malatya'da da 20 acil yıkılacak binamız var'
29 Ocak 2020 12:58		 'Hukuku hiçe sayan bu tek taraflı planı reddediyoruz'
29 Ocak 2020 12:54
AK Parti'li Muş'tan Kılıçdaroğlu'nun 'deprem vergisi' iddiasına tepki
29 Ocak 2020 12:47		 'Depremden zarar gören işletmelere faizsiz kredi verilecek'
29 Ocak 2020 12:43
'Deprem için toplanan vergiler bütçenin genel geliri olmuş'
29 Ocak 2020 12:40		 Deprem bölgesinde okulların açılış tarihi değiştirildi
29 Ocak 2020 12:07
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
14:16 - Bylock'ta, CGNAT kayıtları tek başına delil olmaz kararı14:13 - Sağlık müdürlüğündeki 'zimmet' davasında 2 sanığa tahliye14:11 - Meteorolojiden karla karışık yağmur ve kar uyarısı14:09 - Üs bölgeleri Sarp kulesiyle korunacak14:05 - İstanbul'daki ağır hasarlı okul binaları yıkılacak14:02 - Bakan Selçuk: Sınav baskısı azaltılacak14:00 - Okullarda, taşınır kontrol yetkilisi kim olmalı? İşte MEB'in resmi görüşü13:58 - Yeni Malatya Stadyumu depremden etkilenmedi13:50 - Meteoroloji o bölgeyi uyardı... Sağanak, kar ve fırtına bekleniyor13:48 - INTERPOL'e akredite olan üniversite adli tıp laboratuvarı
13:44 - 12 gündür kayıp sanılıyordu, cezaevinde çıktı13:40 - Depremde ağır hasar gören Emniyet Müdürlüğü binası yıkılıyor13:33 - 'Sözde Orta Doğu barış planı' TBMM'de ortak bildiri ile kınanacak13:31 - Beyaz eşya sektörü ÖTV muafiyeti istiyor13:28 - Kedinin cep telefonundan fare ile oyunu kahkahaya boğdu13:25 - THY'den Çin uçuşları hakkında açıklama13:20 - Ak Partili Çelik: İmamoğlu tatile giderken Elazığ'a uğramış13:13 - Borsa, günün ilk yarısında yükseldi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk 'Herkes üniversite okumak zorunda değil. Meslek liselerine olumsuz yaklaşmamalıyız' dedi. Katılıyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
3 yıl boyunca dışardan uzman erbaş alımı olmayacak
Motorine ÖTV düzenlemesiyle 13 kuruş zam yapıldı
Acun, Soylu ile konuşmasının yanlış anlaşılmasına tepki gösterdi
Üniversiteyi kazandı, diplomadaki şerh hayallerini suya düşürdü
Şevket Çoruh'a soruşturma... Ben yazmadım!
3.003 sağlık personelinin il dışı tayin sonuçları belli oldu
Araç alım satımında elden para verme dönemi sona eriyor
Deprem bölgesinde okulların açılış tarihi değiştirildi
Prof. Ercan o bölge için uyardı: Deprem olabilir!
Çin'de görev yapan Türk öğretmen: Kilolarca pirinç aldılar
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
beklemek 1
binlerce şeyhin bir akut köpeği kadar faydası yok 3
27.01.2020 Ankara'da deprem 2
İnsan ilişkilerinde sık yapılan hatalar 1
sevgi 1
çift maç haftası 1
Doksanlar 1
müze 1
Cesur insan 1
sinir bozucu sorular 1
SON İLANLAR
Marmaris Polisevi İşçi Alım İlanı
Bolu Milli Eğitim Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Şarköy Belediyesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
TBMM 197 personel alacak
Zonguldak Kilimli SYDV Geçici 2 İşçi Alacak
Şanlıurfa Beltur 20 İşçi Alacak
Samsun Çarşamba İmar Geçici 1 İşçi Alacak
Muğla AHİ-BEL 1 İşçi Alacak
Manisa Besot Geçici 4 İşçi Alacak
Kırklareli Büyükmandıra Belediyesi 9 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Sincan Simya Kurs Merkezi Matematik Öğretmeni Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam