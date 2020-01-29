Depremde ağır hasar gören Emniyet Müdürlüğü binası yıkılıyor
Depremde ağır hasar gören Sivrice İlçe Emniyet Müdürlüğü binası yıkılıyor
|29 Ocak 2020 13:40
|Yazdır
Elazığ'da yaşanan 6.8 büyüklüğündeki depremde ağır hasar gören Sivrice İlçe Emniyet Müdürlüğünün yıkımı gerçekleştiriliyor.
Merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6.8 büyüklüğündeki depremde yetkililer tarafından yapılan ilk incelemede 70'i Elazığ merkezde, 18'i ise kırsal bölgelerde olmak üzere 88 bina için yıkım kararı alındı. Yıkım kararı alınan binalardan biri de Sivrice İlçe Emniyet Müdürlüğü oldu. 31 yıllık İlçe Emniyet Müdürlüğü binası ile üstünde yer alan 5 katlı emniyet lojmanı da yaşanan depremde ağır hasar gördü. Polisler tarafından boşaltılan bina iş makineleriyle yıkılmaya başlandı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|İstanbul'daki ağır hasarlı okul binaları yıkılacak
29 Ocak 2020 14:05
|Yeni Malatya Stadyumu depremden etkilenmedi
29 Ocak 2020 13:58
|Meteoroloji o bölgeyi uyardı... Sağanak, kar ve fırtına bekleniyor
29 Ocak 2020 13:50
|Manisa'da 4,7 büyüklüğünde deprem
28 Ocak 2020 23:17
|Denizde kaybolan bekçiyi arama çalışmaları sürüyor
28 Ocak 2020 21:32
|Manisa'da artçı sarsıntılar sürüyor
28 Ocak 2020 19:15
|Antalya-Konya kara yolunda ulaşım güçlükle sağlanıyor
28 Ocak 2020 19:03
|Akdeniz'de 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
28 Ocak 2020 18:57
|Manisa sallanmaya devam ediyor
28 Ocak 2020 18:11
|Hasarlı binalarda oturanlardan İmamoğlu'na kayak tepkisi
28 Ocak 2020 18:06