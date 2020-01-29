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Üs bölgeleri Sarp kulesiyle korunacak

ASELSAN'ın yurt içinde ve dışında yoğun talep gören Sarp Uzaktan Komutalı Silah Sistemi, kule üzerine yerleştirilerek üs bölgelerinin korunmasında kullanılmaya başlandı. Yakın alan koruması sağlayacak Sarp kuleleri, 8 üs bölgesine yerleştirildi
 29 Ocak 2020 14:09
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Üs bölgeleri Sarp kulesiyle korunacak

Kritik üs bölgeleri, uzaktan komutalı silah sistemi yerleştirilen Sarp kuleleriyle korunacak.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, ASELSAN'ın yurt içinde ve dışında yoğun talep gören Sarp Uzaktan Komutalı Silah Sistemi yeni görevler üstleniyor.

Milli Savunma Bakanlığı ile ASELSAN arasında Uzaktan Komutalı Silah Sistemi Kurulumu Projesi sözleşmesi, Nisan 2019'da imzalandı.

Proje kapsamında, halihazırda yürütülen Modüler Us Bölgesi Projesi'ne dahil edilmeyen ancak kritikliği nedeniyle yakın alan koruması sağlanması gereken us bölgelerinin acil ihtiyacı olan Sarp Silah Sistemi, Sarp Kulesi, sistem işletim konteyneri, video kayıt sistemi, jeneratör ve kesintisiz güç kaynağının anahtar teslimi istendi.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yer teslimi yapılan 8 us bölgesinde sistemlerin geçici kabulü geçen yılın sonlarında gerçekleştirildi.

ASELSAN Sarp Uzaktan Komutalı Stabilize Silah Sistemi, yurt içinde ve dışında, taktik kara araçları ve sabit tesislerde hava ve kara tehditleri ile asimetrik tehditlere karşı kullanılıyor.

Harekat ihtiyacına uygun olarak sisteme farklı silahlar takılabiliyor. Gece ve gündüz gözetleme, hedef tespit ve takip imkanı sağlayan Sarp sistemi, gelişmiş uzaktan komuta yetenekleri ile kullanıcı personelin güvenliğini en üst seviyeye taşıyor.

Sarp sisteminin 12,7 ve 7,62 milimetre makineli tüfek, 40 milimetre otomatik bombaatar gibi silah seçenekleri bulunuyor.

Hareket halinde ve hareketli hedeflere atış gerçekleştirebilen Sarp silah sistemi, balistik hesaplama, mesafe ölçme, bilgisayar tabanlı atış kontrol fonksiyonları, mühimmat sonu uyarısı gibi kabiliyetlerle görev yapıyor.
Anadolu Ajansı
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