Bylock'ta, CGNAT kayıtları tek başına delil olmaz kararı
Ankara 26. Ağır Ceza Mahkemesi, CGNAT kayıtlarının tek başına Bylock kullanıcısı olduğunu gösteren bir delil olmadığını belirtti
|29 Ocak 2020 14:16
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