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Bylock'ta, CGNAT kayıtları tek başına delil olmaz kararı

Ankara 26. Ağır Ceza Mahkemesi, CGNAT kayıtlarının tek başına Bylock kullanıcısı olduğunu gösteren bir delil olmadığını belirtti
 29 Ocak 2020 14:16
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Bylock'ta, CGNAT kayıtları tek başına delil olmaz kararı

Bylock kullanıcısı olduğu gerekçesiyle açılan bir davada, Ankara 26. Ağır Ceza Mahkemesi, dosyada başkaca bir delilin olmadığı durumlarda, CGNAT kayıtlarının kişinin Bylock kullanıcısı olduğunu tek başına göstermeyeceğine karar verdi

Memurlar.Net
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