Herkes ekmeğinin peşinde
Sivas'ın İmranlı ilçesinde ekmek kamyonetinden gizli gizli ekmek aldığını fark ettiği sokak köpeği için her gün fazladan iki ekmek getiriyor.
|29 Ocak 2020 14:30
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Sivas'ın İmranlı ilçesinde marketlere ekmek dağıtımı yapan Hüsamettin Torun, kamyonetteki ekmek sayısının her gün eksik çıkması üzerine market kamerasını inceledi.
Kameraya yansıyan görüntülerde ekmeği kamyonetten bir sokak köpeğinin aldığı fark edildi. Marketin önünde bekleyen köpeğin, ekmek dağıtıcısının mağazaya girmesiyle birlikte harekete geçtiği görüldü.
Öncelikle kamyonetin etrafında gezinen köpeğin etrafta kimse olmadığını görünce kasaya çıktığı ve poşetin içinden ekmekleri yere düşürüp, kenara taşıyarak yediği görüldü. Ekmek dağıtıcısı mağazadan çıkmadan hemen önce köpeğin uzaklaştığı fark edildi.
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