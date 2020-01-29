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Bakan Selçuk: Depremi ders olarak koyma gibi düşüncemiz yok

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, depremi ders olarak koyma gibi bir düşüncelerinin olmadığının altını çizerek, "Burada önemli olan çocukların bilgi kazanması değil, beceri kazanmasıdır. Her bir çocuğun uygulamalı olarak deprem esnası ve sonrasında ne yapacağı ailesinin ne yapacağı önemlidir" dedi.
 29 Ocak 2020 14:37
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Bakan Selçuk: Depremi ders olarak koyma gibi düşüncemiz yok

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, depremi ders olarak koyma gibi bir düşüncelerinin olmadığının altını çizerek, "Burada önemli olan çocukların bilgi kazanması değil, beceri kazanmasıdır. Her bir çocuğun uygulamalı olarak deprem esnası ve sonrasında ne yapacağı ailesinin ne yapacağı önemlidir" dedi.

Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde Türkiye Özel Okullar Derneği tarafından bu yıl 19'uncusu düzenlenen Geleneksel Eğitim Sempozyumu'na katılan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, daha sonra gazetecilerle bir araya geldi.

Depremi müfredata almanın prensip olarak söz konusu olduğunu dile getiren Bakan Selçuk, "Ama ders olarak koyma gibi bir düşüncemiz yok. Burada önemli olan çocukların bilgi kazanması değil, beceri kazanması önemlidir. Her bir çocuğun uygulamalı olarak deprem esnası ve sonrasında ne yapacağı ailesinin ne yapacağı önemlidir. Elazığ'da o sabah velilerimize okullarımıza, dökümanlarımızı oradaki grup çalışmalarında kullandığımı videoları yığdık. Muhtar ve imamlarımıza gereken bilgiyi sağladık" diye konuştu.

"Bütün çalışmaları uluslararası uzmanlarla yapıyoruz"

Onun öncesinde 19 bin civarında öğretmene uluslararası çerçevede deprem eğitimi verdiklerinin altını çizen Bakan Ziya Selçuk," Depremle ilgili video kütüphane kuruldu. İstanbul'daki okullarda bazı teknolojik araçları da kullanıyoruz. Bunların hepsi şu an pilot olduğu için açıklayamıyoruz. Burada önemli olan kaç okulumuzun güçlendirmeye ihtiyacı var, kaç okulumuzu yıkıp yapmamız gerekiyor. Bütün bu çalışmaları uluslararası uzmanlarla yapıyoruz" dedi.

Elazığ'daki durumla da ilgili açıklama yapan Bakan Selçuk, "Okulların açılıp açılmayacağına ilişkin verilere bakıp ne zaman açılacağına ilişkin hatta YÖK'le de ilgili çalışmalar var. Gün gün hangi etkinliği yapacağız. Kimler ayın kaçında hangi çalışmayı kimler ne çalışmayı yapacak. AFAD koordinasyonundaki anahtar kişiler kimlerdir. Valiliğin açıklayacağı içerikler nelerdir. Bütün bunlarla ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu olmak üzere bütün çalışmaları adım adım takip ediyoruz. Olası senaryolarda da diyelim ki açıldı yada açılmadı. Şu zaman açılacak veya açılmayacak. Her birine ilişkin bizim ayrıntılı çalışma takvimimiz var. Bunu Ankara'daki kriz merkezimizle ilgili şehirlerle takibi yapılıyor. Okullarımızda başka amaçlarla bahçeleri sınıfları kullanılıyor" ifadelerine yer verdi.
İhlas Haber Ajansı
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