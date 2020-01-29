Mahkeme, ODTÜ Rektörü için soruşturma izni verilmemesi kararını iptal etti
Ankara 11. İdare Mahkemesi, ODTÜ'de kesilen ağaçlarla ilgili YÖK'ün Rektör Verşan Kök'ün soruşturulmaması kararını iptal etti.
|29 Ocak 2020 14:47
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Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Rektörlüğü arasında imzalanan protokolün ardından 8 Eylül 2017 tarihinde, ODTÜ arazisindeki ağaçlar bir gecede kesildi. Bunun üzerine Mimarlar Odası Ankara Şubesi ODTÜ Rektörü Verşan Kök hakkında soruşturma açılması için Yüksek Öğretim Kurumu'na (YÖK) başvurdu. Ancak YÖK bu talebi reddetti.
Gazete Duvar'ın aktardığına göre Verşan Kök hakkında YÖK'ün işlem yapılmaması kararının ardından mimarlar konuyu yargıya taşıdı. Ankara 11. İdare Mahkemesi YÖK'ün ODTÜ Rektörü hakkında işlem yapılmaması kararını iptal etti.
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