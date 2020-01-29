Doktoru darp eden şahıs, 3 öğrenciye burs vererek yargılanmaktan kurtuldu
|29 Ocak 2020 14:51
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Van Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosu, ilgili yasa kapsamına giren suçlarda tarafları uzlaştırarak mahkemelerin iş yükünü azaltıyor.Tehdit, hakaret, basit yaralama, konut dokunulmazlığının ihlali, mala zarar verme, güveni kötüye kullanma, dolandırıcılık, suç eşyasının satın alınması gibi birçok suçta mağdur ile şüphelileri savcılık kanalıyla uzlaştıran büro, dava açılmadan dosyanın kapanmasını sağlıyor.
Van'daki özel bir hastanede, eşinin doğum sonrasında Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilmesini kabul etmeyen E.Ö., hastanede çocuk doktoru olarak görev yapan A.K.'yi darp etti.
Doktorun şikayetçi olması üzerine hakkında soruşturma başlatıldı. Soruşturmada, tarafların uzlaşmayı kabul etmesi üzerine dosya, Van Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosu Savcısı tarafından uzlaştırmacıya verildi.
Uzlaştırmacının görüştüğü çocuk doktoru, 3 öğrenciye 8 ay boyunca toplamda 7 bin lira burs vermesi şartıyla uzlaşmayı kabul ettiğini iletti. Talebi kabul eden E.Ö., 15 Şubat'tan itibaren 3 öğrenciye toplamda 7 ay boyunca 300'er, son ayda da 233'er lira olmak üzere toplamda 7 bin lira burs 15 Ağustos'a kadar ödeyeceğini taahhüt etti.
Tarafların uzlaşmasıyla, E.Ö yargılanmaktan kurtuldu.
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