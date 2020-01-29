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Ali Babacan, partinin kuruluşunu yeniden erteledi

Ali Babacan'ın daha önce Ocak ayında kurulacağını belirttiği parti için yeni tarih Şubat ortası
 29 Ocak 2020 14:49
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Ali Babacan, partinin kuruluşunu yeniden erteledi

Ali Babacan'ın aylardır çalışmalarını sürdürdüğü yeni partiyi en geç Aralık 2019'da kuracağı belirtilmiş, ancak partinin kuruluşu Ocak ayına ertelenmişti.

Edinilen son bilgilere göre ise, Babacan cephesi partinin kuruluşunu tekrar erteleme kararı aldı.

Yeniçağ'dan Fatih Ergin'in haberine göre; Partinin kuruluşunun yeniden ertelenmesinde Elazığ'da yaşanan ve 41 vatandaşımızın hayatını kaybettiği 6,8'lik depremin gündemde olmasının etkili olduğu belirtilirken, partide yer almak için yapılan başvuruların incelenmesinin de henüz tamamlanmadığı ifade edildi.
Memurlar.Net
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