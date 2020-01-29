Evlerinden çıkamayan Çinlilerin çığlıkları
Vuhan eyaletinde salgından sonra dışarı çıkamayan insanlar, evlerinin camına çıkarak, "Güçlü ol Vuhan, bunu yapabilirsin" diye bağırdı.
|29 Ocak 2020 14:48
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Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs salgını, dünya çapında paniğe yol açtı. Vuhan eyaletinin ise dış dünyayla bağlantısı tamamen koptu.
Kentte yaşayan insanlar evlerinin camına çıkarak, birbirlerine destek olmaya çalıştı.
"GÜÇLÜ OL VUHAN, BUNU YAPABİLİRSİN"
Salgın nedeniyle evlerinden dışarı çıkamayan ve panik halinde olan insanlar, "Güçlü ol Vuhan, bunu yapabilirsin." diye bağırarak birbirlerine moral verdi.
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