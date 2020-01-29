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'Habur Sınır Kapısının yıl sonuna yetiştirilmesini istiyorum'

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: Geçen sene Kapıköy ve Sarp kapılarımızı yenileyerek devreye aldık. Kapıkule, İpsala ve Hamzabey'de de yenileme çalışmalarımız devam ediyor. Onları inşallah bu sene tamamlayacağız. Habur Sınır Kapımızın inşaatına devam ediyoruz. Bitişi 2021 sonunda gözüküyor ancak ben onun 2020 sonunda yetiştirilmesini istiyorum
 29 Ocak 2020 15:00
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'Habur Sınır Kapısının yıl sonuna yetiştirilmesini istiyorum'

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, geçen yıl Kapıköy ve Sarp gümrük kapılarını yenilediklerini belirterek, "Kapıkule, İpsala ve Hamzabey'de de yenileme çalışmalarımız devam ediyor. Onları inşallah bu sene tamamlayacağız." dedi.

Pekcan, Ticaret Bakanlığı'nda düzenlenen Dünya Gümrük Günü Etkinliği ve Ödül Töreni'nde yaptığı konuşmada, bu yılki gün temasının "İnsanoğlu, Refah ve Gezegenimizin Sürdürülebilirliğinde Gümrükler" olduğunu söyledi.

Bakanlık olarak yasal ticaretin desteklenmesi, yasal olmayan ticaretin ve kaçakçılığın önlenmesi için çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Pekcan, aynı zamanda dünyadaki bitki ve hayvan sağlığı açısından hastalıkların yayılmasının önlenmesi ve türleri azalan canlıların ticaretinin önüne geçilmesi yönünde de çalışmalar yaptıklarını bildirdi.

Pekcan, Bakanlık personeline özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ederek, "Gümrüklerde dijitalleşme ve kaçakçılıkla mücadeleyle ilgili çok önemli adımlar attık. Bu çalışmalarımızı artırarak devam edeceğiz. Gümrük Rehberi ile vatandaşlarımıza gümrüklerdeki haklarını basit bir dille anlattık. Bu çalışmalarımız vatandaşlar tarafından çok takdir edildi. 1,5 senede gümrüklerde olmazı başardık." diye konuştu.

- Gümrük kapılarının modernizasyonu

Gümrük kapılarındaki modernizasyon çalışmalarına dikkati çeken Pekcan, şunları kaydetti:

"Geçen sene Kapıköy ve Sarp kapılarımızı yenileyerek devreye aldık. Kapıkule, İpsala ve Hamzabey'de de yenileme çalışmalarımız devam ediyor. Onları inşallah bu sene tamamlayacağız. Zeytindalı'nı da devreye aldık. Oradaki prefabrik binamızda arkadaşlarız özverili çalışıyorlar. Bizler de personelimizin çalışma koşullarını iyileştirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Habur Sınır Kapımızın inşaatına devam ediyoruz. Bitişi 2021 sonunda görünüyor ancak ben onun 2020 sonunda yetiştirilmesini istiyorum."

Bakanlığın misyonunun yasal ticaretin kolaylaştırılması, yasal olmayan ticaretin önlenmesi olduğunu vurgulayan Pekcan, ticaretin kolay, hızlı ve güvenilir bir şekilde gerçekleştirilmesi vizyonu çerçevesinde çalışmalarına devam edeceklerini dile getirdi.

- Sertifika ve ödülleri takdim etti

Bakan Pekcan, konuşmaların ardından düzenlenen ödül töreninde, Dünya Gümrük Örgütü tarafından hazırlanan 2020 Liyakat Sertifikası almayı hak kazanan Ticaret Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında görevli personele sertifikalarını verdi.

Ayrıca, Bakanlıkta düzenlenen satranç turnuvasında dereceye giren personel de ödüllerini Bakan Pekcan ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Tamer Kıran'ın elinden aldı.

Anadolu Ajansı
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